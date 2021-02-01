Nissan выпустил юбилейную серию электромобилей Leaf

Японская компания Nissan выпустила юбилейную версию электромобиля Leaf, посвященную 10-летию модели.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. С 2010 года только в Европе компания реализовала свыше 180 тысяч электромобилей Nissan Leaf.

К юбилею модели компания представила специальную версию Leaf10. Новинка уже начала поступать к европейским дилерам марки. Она отличается богатой комплектацией и особой окраской кузова, в том числе, двухцветной. Кроме того, автомобиль украшен особым декоративным паттерном Kumiko, которым украсили зеркала, крышу и дверь багажника. Дополняют образ новинки 17-дюймовые легкосплавные диски оригинального дизайна.

Leaf10 получил в свое распоряжение точку доступа Wi-Fi 4G, позволяющую подключать одновременно до 7 устройств. Кроме того, информационно-развлекательная система с поддержкой смартфонов и разнообразными приложениями позволит сделать поездку более комфортной и приятной. Например, через приложение NissanConnect Services владелец может открывать и закрывать машину дистанционно, получать информацию об уровне заряда, а также заранее прогревать салон авто перед поездкой.

Также автомобиль оснащен системой полуавтоматического управления ProPilot последнего поколения, системой Intelligent Rear View Mirror, а также функцией e-Pedal, позволяющей использовать для ускорения и торможение только одну педаль.

Напомним, что Nissan Leaf оснащается батареей емкостью 40 кВтч, а у версии е+ она имеет 62 кВтч. В движение машину приводит 150 или 217-сильный электромотор. Запас хода в зависимости от версии составляет от 322 до 458 км.

Стоимость Nissan Leaf10 в Великобритании стартует с отметки 28820 фунтов (32600 евро).

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Nissan показала идеальный автомобиль для зимних путешествий, а в Японии построили гибридный Note.