Nissan создал электромобиль Leaf для нужд спасателей

Компания Nissan представила уникальный автомобиль для спасателей на базе электрического Leaf.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Основой для необычного проекта послужил самый массовый электромобиль – Nissan Leaf. Автомобиль оснащен тяговой батареей энергоемкостью 62 кВтч, а запас хода составляет 385 км по циклу WLTP.

Nissan Re-Leaf. Фото: europe.nissannews.com

Электромобиль превратили в кроссовер, увеличив клиренс до 225 мм (+70 мм), а также снабдили автомобиль защитным обвесом по периметру кузова. Колею автомобиля расширили на 90 мм спереди и на 130 мм – сзади, установили расширенные колесные арки, а также установили 17-дюймовые колесные диски с внедорожной резиной BF Goodrich Baja.

Nissan Re-Leaf. Фото: europe.nissannews.com

Новинка получила имя Re-Leaf. Таким образом создатели обыграли три английских слова – response (реакция), recovery (реабилитация) и resilience (жизнестойкость) – характеризующих свойства автомобиля. Для этого электромобиль снабдили различным специальным оборудованием для оперативного оказания помощи пострадавшим при авариях или стихийных бедствиях.

Nissan Re-Leaf. Фото: europe.nissannews.com

Nissan Re-Leaf. Фото: europe.nissannews.com

Nissan Re-Leaf. Фото: europe.nissannews.com

Re-Leaf получил несколько разъемов для использования дополнительного оборудования на 110 и 230 вольт. Они позволяют подключать к авто электрический отбойный молоток, компрессор для подачи воздуха, медицинское оборудование для оказания первой помощи или 100-ваттный прожектор, способный работать в течение суток. Кроме того, по утверждению создателей, Re-Leaf способен обеспечить стандартное европейское домохозяйство электроэнергией в течение 6 дней.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Nissan презентовала наследника легендарного купе Fairlady.