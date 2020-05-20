Nissan показал новый электрический фургон

Компания Nissan расширила семейство электрических фургонов e-NV200 новой интересной модификацией e-NV200 XL Voltia.

Nissan e-NV200 XL Voltia пополнит семейство электрических моделей компании nissan.com

Нынешний год оказался очень богатым на премьеры коммерческих электромобилей. В списке новинок – электромобиль на базе Volkswagen Transporter, подготовленный концерном VW совместно с тюнинговым ателье Abt. Сразу три модели коммерческих фургонов на электротяге представил французский концерн PSA Group – Citroen e-Jumpy, Opel Vivaro-e и Peugeot e-Expert. Свои версии готовят и другие автопроизводители.

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Модель e-NV200 XL Voltia представляет собой более крупную версию модели e-NV200. Грузовой отсек новинки имеет объем 8 м куб., что почти вдвое превышает возможности базовой модели (4,2 м3). Увеличение объемов перевозимых грузов должно привлечь к модели более широкий круг покупателей, а также снизить себестоимость перевозок.

Nissan e-NV200 XL Voltia имеет грузовой отсек объемом 8 кубометров nissan.com

В основе e-NV200 XL Voltia лежат технологии модели Leaf. Автомобиль получил 109-сильный (80 кВт) электромотор, батарею энергоемкостью 40 кВтч и встроенное зарядное устройство CHAdeMO для быстрой зарядки на станциях высокой мощности (50 кВт).

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Водитель может выбирать между несколькими режимами работы силового агрегата. Режим "B" оптимизирует процесс регенеративного торможения для зарядки батареи в движении, а режим "ECO" позволяет максимально экономить энергию батареи. Совместное их использования позволит увеличить дистанцию между подзарядками. По данным производителя, запас хода по циклу WLTP составляет от 200 до 300 км.

Салон электрического Nissan e-NV200 nissan.com

Напомним, что электрический Nissan e-NV200 дебютировал в 2014 году. Из 42 тысяч произведенных машин в прошлом году почти 10 тысяч были проданы в европейских странах. Новая модификация e-NV200 XL Voltia в ближайшее время появится у официальных дилеров, а цены станут известны ближе к началу продаж.

Nissan e-NV200 дебютировал в 2014 году nissan.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Nissan готовит новый электрический кроссовер.

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