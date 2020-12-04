Nissan отметил 10-летие электромобиля Leaf

Компания Nissan отпраздновала 10-летие электромобиля Nissan Leaf, который разошелся по миру тиражом полмиллиона экземпляров.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Модель Leaf производится на заводах в Японии, США и Великобритании и продается на 59 рынках по всему миру. Летом 2020 года компания изготовила 500-тысячный экземпляр электромобиля.

500-тысячный экземпляр Nissan Leaf был изготовлен на заводе компании в Великобритании в августе 2020 года global.nissannews.com

По мере того, как росла емкость аккумулятора и его эффективность, Leaf постоянно модернизировали и улучшали его потребительские характеристики.

За 10 лет на базе модели были построены различные модификации, в том числе несколько поколений гоночного Leaf Nismo RC, концептуальный кабриолет Open Car, серийный спортивный Leaf Nismo, версию с двумя электромоторами и даже уникальный автомобиль для спасателей.

Концепт Nissan Leaf Open Car был построен в 2018 году в честь продажи 100-тысячного экземпляра модели Leaf на японском рынке global.nissannews.com

Первое поколение экспериментального гоночного болида Nissan Leaf Nismo RC представили в 2011 году global.nissannews.com

Nissan Leaf второго поколения был представлен осенью 2017 года global.nissannews.com

Первая серийная спортивная версия Nissan Leaf Nismo подготовлена в 2017 году для второго поколения модели global.nissannews.com

Помимо нового уровня экомобильности, Nissan Leaf внес свой вклад в развитие общества, помогая снабжать электроэнергией дома и предприятия, а также обеспечивая электроэнергией во время стихийных бедствий.

За 10 лет автомобили Nissan Leaf преодолели свыше 1,6 млрд км и предотвратили выбросы в атмосферу 2,5 млн тонн СО2 global.nissannews.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Nissan представила стильный электрический кроссовер Ariya, а также обновила городской хэтчбек Micra.