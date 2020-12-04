Nissan отметил 10-летие электромобиля Leaf

Компания Nissan отпраздновала 10-летие электромобиля Nissan Leaf, который разошелся по миру тиражом полмиллиона экземпляров.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Модель Leaf производится на заводах в Японии, США и Великобритании и продается на 59 рынках по всему миру. Летом 2020 года компания изготовила 500-тысячный экземпляр электромобиля.

По мере того, как росла емкость аккумулятора и его эффективность, Leaf постоянно модернизировали и улучшали его потребительские характеристики.

За 10 лет на базе модели были построены различные модификации, в том числе несколько поколений гоночного Leaf Nismo RC, концептуальный кабриолет Open Car, серийный спортивный Leaf Nismo, версию с двумя электромоторами и даже уникальный автомобиль для спасателей.

Помимо нового уровня экомобильности, Nissan Leaf внес свой вклад в развитие общества, помогая снабжать электроэнергией дома и предприятия, а также обеспечивая электроэнергией во время стихийных бедствий.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Nissan представила стильный электрический кроссовер Ariya, а также обновила городской хэтчбек Micra.