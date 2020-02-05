Nissan Leaf проехал без водителя 370 км

В рамках исследовательского проекта HumanDrive британские инженеры проехали на электромобиле Nissan Leaf с автопилотом 370 км.

Как стало известно OBOZREVATEL, Nissan Leaf, оснащенный системой автономного управления, смог благополучно проехать расстояние 370 км без помощи водителя.

Nissan Leaf с системой автономного управления смог преодолеть без помощи водителя 370 км humandrive.co.uk

Главной особенностью пробега было то, что на маршруте встречались самые разнообразные виды дорог, включая сложные развязки и перекрестки, а также проселочные дороги с неразвитой инфраструктурой.

В проекте HumanDrive приняли участие несколько коммерческих фирм и государственных организаций humandrive.co.uk

HumanDrive является совместным проектом, организованным при поддержке транспортного департамента правительства Великобритании, агентства по инновациям Innovate UK и еще девяти различных организаций.

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“Проект HumanDrive позволил нам разработать автономное транспортное средство, способное решать проблемы, возникающие на дорогах Великобритании, которые являются уникальными для этой части света, такие как сложные кольцевые развязки и скоростные проселочные дороги без дорожной разметки, белых линий или бордюров", – комментирует Боб Бейтмен, менеджер компании Nissan Europe.

Nissan Leaf HumanDrive humandrive.co.uk

Вторая часть проекта была посвящена технологиям искусственного интеллекта и тому, как они могут улучшить удобство и комфорт пассажиров в автомобилях с автономным управлением.

Данные, полученные в рамках проекта помогут сделать системы автономного управления более совершенными и безопасными humandrive.co.uk

"Безопасное завершение самого длинного автономного путешествия по Великобритании – это невероятное достижение для Nissan и консорциума HumanDrive, а также огромный шаг к появлению на улицах Великобритании автомобилей без водителя", – добавил Надим Захави, представитель Министерства бизнеса, инноваций и занятости.

Nissan Leaf HumanDrive humandrive.co.uk

Проект стал ярким примером кооперации между бизнесом и государственными организациями по созданию современной транспортной инфраструктуры, повышению безопасности на дорогах и снижению вредных выбросов. На серийных автомобилях Nissan уже используется система ProPILOT, которая помогает водителю в трафике и по сути является начальной ступенью системы автономного управления.

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Nissan снабдила электромобиль Leaf двумя электромоторами.

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