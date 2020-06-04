Nissan готовит полноприводный Leaf c двумя моторами

Компания Nissan тестирует прототип своего популярного электромобиля Leaf с системой полного привода – e-4orce.
Nissan Leaf e+ с системой e-4orce
nissan.com
Японский производитель намерен укрепить свои позиции на рынке электромобилей и представить первую полноприводную систему e-AWD, получившую обозначение e-4orce. В названии обыгрывается как электрическая составляющая ("е"), так и мощный полный привод ("4orce", от англ. force – сила, мощь).
Nissan Leaf e+ с системой e-4orce
nissan.com
По мнению создателей, новая система представляет собой "революционную технологию управления полным приводом", которая обеспечивает всесторонний контроль над машиной для водителей с различным уровнем подготовки в любых дорожных ситуациях.
Nissan Leaf e+ с системой e-4orce
nissan.com
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Технология находится на финальной стадии подготовки. В конструкции используется опыт использования фирменных систем векторизации тяги и интеллектуального полного привода.
Nissan Leaf e+ с системой e-4orce
nissan.com
Основой для создания тестового прототипа послужил электрический Nissan Leaf e+. Ранее компания демонстрировала систему e-4orce в рамках 2019 Tokyo Motor Show, а также на выставке промышленной электроники CES в Лас Вегасе в начале текущего года. Кроме того, на автошоу в Токио компания презентовала перспективный концептульный электрический кроссовер Aria с полноприводной трансмиссией с двумя электромоторами.
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Nissan Leaf e+ с системой e-4orce
nissan.com
В компании обещают, что e-4orce позволяет не только распределять крутящий момент между осями, но и между каждым из колес, кроме того, система позволит аналогичным образом притормаживать то или иное колесо, в зависимости от дорожной ситуации. Это позволит повысить уровень безопасности на мокрой, скользкой и заснеженной дороге.
Nissan Leaf e+ с системой e-4orce
nissan.com
Окончательные сроки появления полноприводного Nissan Leaf с двумя электромоторами и полным приводом пока не сообщаются.
Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Nissan предложила суперкар за миллион.
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