Немцы превратили ГАЗель в электромобиль, который не получился в России

Не секрет, что российский автопром проигрывает мировым образцам в технологичности. Но дешевизна транспортных средств, таких как ГАЗель, позволяет производить различные модификации.

Так и поступила немецкая компания EFA-S, которая превратила ГАЗель Next в электрический грузовик. Простота конструкции и низкая стоимость автомобиля позволяет делать с ним практически что угодно. Это намного труднее в случае ТС мировых производителей, конструкция которых намного совершеннее и технологичнее.

В Германии ГАЗель Next превратили в электромобиль efa-s.com

Электрическая ГАЗель получила мотор мощностью 150 л.с. и 730 Нм крутящего момента. Необычный электрокар получил новейшую литий-железофосфатную батарею емкостью 80 кВтч, которая обеспечивает 3,5-тонному грузовику запас хода 200 км.

Доступны модификации с грузоподъемностью в диапазоне 900-1600 кг. Цена не уточняется, ведь зависит от выбранной версии и набора специализированного оборудования.

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Интересно, что в России ГАЗель также пытались превратить в электромобиль, но ничего не получилось. Опытный прототип оснащался 86-сильным мотором и одной из двух батарей на 100 или 150 км. Разработку завершили четыре года назад, автомобиль так и не отправился в серийное производство.

В Германии ГАЗель Next превратили в электромобиль efa-s.com

Немцам в свою очередь удалось создать продуманную конструкцию и предложить эксплуатационные характеристики более высокого уровня для успешной коммерциализации проекта.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о забавном инциденте с Tesla Model 3: в новом электромобиле отвалился руль прямо во время движения. Никто не пострадал, но происшествие настораживает.

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