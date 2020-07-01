Неизвестный электромобиль BMW заметили на улице

На дорожных испытаниях заметили новый электромобиль BMW. Судя по кузову, компания тестирует электрическую модификацию BMW 3-Series G20, хотя баварский бренд прежде ничего не говорил о такой модели.

Концепт электромобиля BMW i4 Фото: BMW

Фото опубликовал ресурс Autoexpress. Интересно, что на тестах замечена длиннобазная модификация BMW 3-Series Long Wheelbase, которая на 11 см длиннее стандартной БМВ 3-Серии. Значит, в роли электромобиля выступит более практичная версия с просторным салоном. Но возможен и другой вариант.

Ранее был представлен концепт BMW i4, серийное воплощение которого и должно было стать основным игроком немецкого бренда в сегменте электрических седанов. Очень вероятно, что под кузовом 3-Series обкатывают платформу i4. Если же "Тройка" действительно получит электрическую модификацию, такой автомобиль будет отличаться новыми бамперами и уникальными декоративными элементами в сравнении с автомобилями на ДВС.

BMW тестирует новый электромобиль под видом 3-Series. Фото: autoexpress.co.uk

BMW тестирует новый электромобиль под видом 3-Series. Фото: autoexpress.co.uk

Ожидается, что серийный электрокар БМВ получит двухмоторную силовую установку мощностью 530 л.с. Батарея на 80 кВтч обеспечит 430 км запаса хода. Во всяком случае, такими характеристиками обладал концептуальный BMW i4.

На рынок электрическая новинка может отправиться к 2023 году.

BMW тестирует новый электромобиль под видом 3-Series. Фото: autoexpress.co.uk

BMW тестирует новый электромобиль под видом 3-Series. Фото: autoexpress.co.uk

Длиннобазная модификация BMW 3-Series Long Wheelbase. Фото: BMW

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