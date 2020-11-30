Названы самые надежные и ненадежные электромобили и гибриды

Виталий Сазонов
Виталий Сазонов
Электромобили
2,2 т.
Названы самые надежные и ненадежные электромобили и гибриды

Британские журналисты составили рейтинг самых надежных и ненадежных электрических машин – стопроцентных электрокаров и подзаряжаемых гибридов. За основу был взят опрос 18 000 автовладельцев, которые владеют автомобилями с соответствующим типом силовых установок.

Исследование провело британское издание WhatCar? Журналисты опросили владельцев электромобилей и плагин-гибридов на предмет поломок их автомобилей, а также насколько быстро и легко удавалось устранить неисправности. После этого они выделили 13 машин – 10 из них были признаны самыми надежными, остальные 3 – наоборот, наименее надежными.

Toyota Yaris - автомобиль, который показал наибольшую надежность среди электрокаров и гибридов
Самые надежные электромобили и гибриды

  • Toyota Yaris Hybrid (рейтинг надежности: 99,5%)

  • Tesla Model 3 (99,4%)

  • Lexus NX (99,3%)

  • Toyota RAV4 (99,2%)

  • Lexus RX (99,1%)

  • Hyundai Kona Electric (98,5%)

  • Toyota Corolla Hybrid (98,4%)

  • Honda CR-V Hybrid (97,9%)

  • BMW i3 (97,9%)

  • Mitsubishi Outlander PHEV (97,8%)

Tesla Model S - автомобиль, который показал наименьшую надежность среди электрокаров и гибридов
Самые ненадежные электромобили и гибриды

  • Toyota Prius (94,6%)

  • MG ZS EV (89,4%)

  • Tesla Model S (85,7%)

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в сети опубликовали характеристики будущего электромобиля BMW i7. Кроме того, появилась информация, что Volkswagen готовит бюджетную "электричку" за 20 000 евро.

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