Названы самые надежные и ненадежные электромобили и гибриды
Британские журналисты составили рейтинг самых надежных и ненадежных электрических машин – стопроцентных электрокаров и подзаряжаемых гибридов. За основу был взят опрос 18 000 автовладельцев, которые владеют автомобилями с соответствующим типом силовых установок.
Исследование провело британское издание WhatCar? Журналисты опросили владельцев электромобилей и плагин-гибридов на предмет поломок их автомобилей, а также насколько быстро и легко удавалось устранить неисправности. После этого они выделили 13 машин – 10 из них были признаны самыми надежными, остальные 3 – наоборот, наименее надежными.
Toyota Yaris Hybrid (рейтинг надежности: 99,5%)
Tesla Model 3 (99,4%)
Lexus NX (99,3%)
Toyota RAV4 (99,2%)
Lexus RX (99,1%)
Hyundai Kona Electric (98,5%)
Toyota Corolla Hybrid (98,4%)
Honda CR-V Hybrid (97,9%)
BMW i3 (97,9%)
Mitsubishi Outlander PHEV (97,8%)
Toyota Prius (94,6%)
MG ZS EV (89,4%)
Tesla Model S (85,7%)
Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в сети опубликовали характеристики будущего электромобиля BMW i7. Кроме того, появилась информация, что Volkswagen готовит бюджетную "электричку" за 20 000 евро.