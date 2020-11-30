Названы самые надежные и ненадежные электромобили и гибриды

Британские журналисты составили рейтинг самых надежных и ненадежных электрических машин – стопроцентных электрокаров и подзаряжаемых гибридов. За основу был взят опрос 18 000 автовладельцев, которые владеют автомобилями с соответствующим типом силовых установок.

Исследование провело британское издание WhatCar? Журналисты опросили владельцев электромобилей и плагин-гибридов на предмет поломок их автомобилей, а также насколько быстро и легко удавалось устранить неисправности. После этого они выделили 13 машин – 10 из них были признаны самыми надежными, остальные 3 – наоборот, наименее надежными.

Toyota Yaris Hybrid (рейтинг надежности: 99,5%)

Tesla Model 3 (99,4%)

Lexus NX (99,3%)

Toyota RAV4 (99,2%)

Lexus RX (99,1%)

Hyundai Kona Electric (98,5%)

Toyota Corolla Hybrid (98,4%)

Honda CR-V Hybrid (97,9%)

BMW i3 (97,9%)

Mitsubishi Outlander PHEV (97,8%)

Toyota Prius (94,6%)

MG ZS EV (89,4%)

Tesla Model S (85,7%)

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в сети опубликовали характеристики будущего электромобиля BMW i7. Кроме того, появилась информация, что Volkswagen готовит бюджетную "электричку" за 20 000 евро.