Названа дата старта продаж электрического кроссовера Ford

В США заказы на новый электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E станут принимать с 11 мая.

Появление первого электрического кроссовера Ford Mustang Mach-E вызвало небывалый ажиотаж. В сети появился даже отдельный форум, на котором живо обсуждается все, что связано с новинкой. И очередной новостью, всколыхнувшей сообщества стала информация, что оформить покупку электрокара можно будет уже с в мае.

Ford Mustang Mach-E media.ford.com

Ford начал принимать предзаказы на Mustang Mach-E практически сразу после презентации новинки в конце ноября прошлого года на автошоу в Лос-Анджелесе. Для оформления заявки необходимо было внести предоплату в размере 500 долларов.

Ford Mustang Mach-E media.ford.com

В компании Ford пока официально не сообщают точного количества предзаказов на Mach-E, но по инсайдерской информации их число превысило 32 тысячи. Интересно, что представители Ford подтвердили, что 75% тех, кто зарезервировал для себя Mach-E, выбрали полноприводную версию новинки.

Ford Mustang Mach-E media.ford.com

Ford Mustang Mach-E media.ford.com

Напомним, что стоимость электрического SUV стартует с $43895, из которых $7 500 будут компенсированы покупателю государством.

Ford Mustang Mach-E media.ford.com

В феврале компания провела презентацию европейской версии электрокара. Но, как стало известно OBOZREVATEL, в Украине электрический кроссовер Ford появится не раньше 2021 года.

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