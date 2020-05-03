Mercedes-Benz мог стать электрическим 30 лет назад

Электромобили могли бы стать массовым явлением на дорогах намного раньше, если экспериментальный Mercedes-Benz 190E 30-лет назад запустили бы в серию.

1990 Mercedes-Benz 190E Electro carscoops.com

В мае 1990 года на выставке в Ганновере компания Mercedes-Benz представила полностью электрический седан 190Е. Идея проекта заключалась в тестировании платформы модели 190E для различных типов привода и расположения аккумуляторов.

В то время оценивались возможности в основном натрий-никель-хлоридных или натрий-серных батареи, которые обладали гораздо более высокой энергоемкостью, чем обычные свинцовые АКБ.

1990 Mercedes-Benz 190E Electro carscoops.com

На Женевском автосалоне 1991 года компания представила более совершенную версию 190E Electro. Электрический 190E обладал всеми характеристиками и уровнем безопасности обычной модели с ДВС.

1990 Mercedes-Benz 190E Electro carscoops.com

Выставочный экземпляр, представленный в Женеве, имел в своем арсенале два электромотора постоянного тока – по одному на каждое заднее колесо. Суммарная мощность составляла скромные по современным меркам 44 л.с. По словам создателей, запас хода электрического 190Е составлял 110 км.

1990 Mercedes-Benz 190E Electro carscoops.com

В автомобиле использовалась натрий-никель-хлоридная АКБ и система рекуперативного торможения, которая помогала подзаряжать аккумулятор при движении. Все лишнее с машины сняли, чтобы компенсировать вес тяжелых батарей. В результате электромобиль весил всего на 200 кг больше, чем аналогичная модель с ДВС.

Один из экземпляров электромобиля накатал за год 100 тысяч км carscoops.com

Чтобы оценить жизнеспособность проекта, в период с 1992 по 1996 год электромобили проходили всесторонние тесты на немецком острове Рюген при поддержке местных властей.

Для оценки работы электромобилей в условиях повседневной эксплуатации была изготовлена опытная партия из 10 Mercedes-Benz 190E Electro. Они имели различные конфигурации электродвигателей, трансмиссий и АКБ.

1990 Mercedes-Benz 190E Electro carscoops.com

На острове также были установлены специальные подзарядные станции с солнечными батареями, чтобы оценить максимально возможный эффект от использования "зеленой" энергии. В общей сложности в испытании участвовали 60 автомобилей и микроавтобусов разных брендов.

1990 Mercedes-Benz 190E Electro carscoops.com

Автомобили тестировали самые разные пользователи, в том числе местные таксисты. По словам представителей Mercedes-Benz, проблем практически не было, а тестовые машины демонстрировали превосходную надежность.

1990 Mercedes-Benz 190E Electro carscoops.com

Один из автомобилей даже накатал 100 тысяч км за год. К сожалению, несмотря на все успехи, решение о запуске электромобилей в серийное производство так и не было принято.

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