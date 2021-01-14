На выставке CES-2021 представили электрический фургон Cenntro CityPorter

На выставке бытовой электроники CES-2021 компания Cenntro презентовала коммерческий фургон CityPorter с запасом хода свыше 350 км.

Об этом сообщает портал Carscoops. Компания Cenntro Automotive Group с 2013 года активно занимается разработкой коммерческих моделей электромобилей малого класса. В этом году на выставке в Лас-Вегасе производитель презентовал крупный городской развозной фургон CityPorter.

Дизайн CityPorter выполнен в стилистике минимализма, но по своим функциональным возможностям он достаточно конкурентоспособен. В частности, его грузоподъемность достигает 2585 кг, а багажное отделение имеет объем 12 м3, что сопоставимо с популярной моделью Iveco Daily H2.

По данным производителя CityPorter будет иметь запас хода до 220 миль (354 км) без подзарядки, а максимальная скорость ограничена отметкой в 60 миль в час (96 км/ч).

В салоне CityPorter есть информационно-развлекательная система и комбинированная цифро-аналоговая шкала приборов. Предполагается, что фургон получит современную систему телематики, которая позволит "оптимизировать планирование маршрута, сократить время простоя и обеспечить управление большими данными".

Cenntro планирует продемонстрировать CityPorter для коммерческого использования в США в конце этого года. Также компания намерена расширить свою инфраструктуру в США и Европе, а также открыть производственные площадки на обоих континентах.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Canoo представила электрофургоны MPDV, а их коллеги из Rivian показали первые образцы развозного фургона для Amazon.