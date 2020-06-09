На видео показали, как зарядить Tesla во время движения

Блогер показал, как можно зарядить электромобиль Tesla Model 3 во время движения. Оказалось, что предложенный метод очень непростой и требует серьезной подготовки.

Ограниченный запас хода на одном заряде батареи – главная проблема электрического транспорта, в том числе и Тесла Модел 3. Полностью заряженный автомобиль американской компании в наиболее "дальнобойной" модификации способен преодолевать до 520 км. Но и этого может оказаться недостаточно.

Блогер попытался зарядить Tesla Model 3 во время движения скриншот видео

Блогер ItsYeBoi решил справиться с этой проблемой посредством прицепа, оснащенного солнечными батареями. Но такая конструкция дополнительно повышает расход энергии за счет возрастающей массы. Аэродинамика также страдает, что негативно отражается на остатке запаса хода.

Блогер попытался зарядить Tesla Model 3 во время движения скриншот видео

Кроме того, солнечные батареи, которые заряжаются во время движения, не могут в этот момент отдавать энергию в батарею Tesla – электромобиль просто защищен от таких операций. Поэтому для зарядки необходимо остановиться, что делает процесс очень долгим. Особенно с учетом того, что солнечные панели работают не очень эффективно и накапливают небольшое количество энергии.

Блогер попытался зарядить Tesla Model 3 во время движения скриншот видео

Блогер попытался зарядить Tesla Model 3 во время движения скриншот видео

Тем не менее, в конструкцию и программное обеспечение Tesla можно внести определенные изменения, чтобы "разрешить" машине заряжаться без вынужденных остановок. Но это приведет к потере гарантии.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о прогрессивной системе для электромобилей, благодаря которой транспортные средства можно вообще не заряжать.