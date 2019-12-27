Конфискат: власти устроили распродажу белорусских электрокаров

В Беларуси с молотка пустят сразу 15 электромобилей. К удивлению многих, все эти машины – местной сборки.

Как пишет ABW.by, речь идет о Zotye E200 – китайских "малолитражках", которые с 2019 года белорусы по лицензии производят на своем на автосборочном заводе "Юнисон".

Конфискованные Zotye E200 abw.by

На торги автомобили попали, можно сказать, по печальному сценарию: предприятие "Юнисон" взяло кредит, но не смогло его выплатить. В итоге, государственные власти конфисковали машины (они выступали в качестве залогового имущества) и отправили их на аукцион. Вместе с 15-ю электрокарами "под раздачу попали" 11 бензиновых кроссоверов Zotye – их также изъяли у завода.

Конфискованные Zotye E200 abw.by

Конфискованные Zotye E200 abw.by

Конфискованные Zotye E200 abw.by

На электромобили Zotye E200 оформлены все документы, какие-либо юридические "подводные камни" отсутствуют, поэтому у владельцев не будет никаких проблем с регистрацией. Машины полностью новые, без пробега. А вот цена, как для авто такого класса, кусается – каждый из электрокаров оценен в 37,6 тыс. белорусских рублей, что эквивалентно 18 000 долларам. Торги пройдут 21 января 2020 года.

Конфискованные Zotye E200 abw.by

Отметим, что Zotye E200 – это ультра компактный автомобиль для города, своего рода аналог Smart. Модель оснащается 81-сильным электромотором. ее запас хода составляет 165 км по устаревшему циклу NEDC. Выпускают новинку для внутреннего рынка и России.

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL, в Украине был замечен первый электрический кроссовер Mercedes. Сейчас он является очень редким автомобилем.

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