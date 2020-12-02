Mustang Mach-E GT получил спортивную версию Performance Edition
Компания Ford представила новую версию электрического кроссовера Mustang Mach-E GT, которая получила обозначение Performance Edition.
Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка получила более эффектный дизайн и способна набирать первую "сотню" за 3,5 секунды.
Ford Mustang Mach-E GT Performance Edition выделяется своими техническими характеристиками. Он обладает мощностью 487 л.с. (358 кВт), а крутящий момент достигает 860 Нм, что на 21 л.с. и 30 Нм больше версии GT.
По данным производителя, на разгон до первой "сотни" новинке требуется всего 3,5 секунды, а запас хода на электротяге достигает 378 км. Батарею емкостью 88 кВтч новинка унаследовала от базового GT.
Помимо своих характеристик, Mustang Mach-E GT Performance Edition отличается комплектацией. Автомобиль получил более эффективную тормозную систему Brembo с более крупными 19-дюймовыми передние тормозными дисками и красными суппортами, комплект 20-дюймовых легкосплавных дисков с шинами Pirelli размерностью 245/45, а также адаптивные магнитореологические амортизаторы MagneRide.
В салоне появились новые передние кресла с особой тканевой отделкой Performance Gray ActiveX и перфорированными вставками Miko. А причастность к созданию новинки подразделения Ford Performance подчеркивают алюминиевая плакетка на торпеде и логотип GT на задней панели кузова.
Для Mustang Mach-E GT и Mustang Mach-E GT Performance Edition будет предложена широкая палитра из 8 эксклюзивных цветов. Компания уже принимает предварительные заказы на "заряженный" электрокроссовер, а первые экземпляры отправятся к покупателям летом будущего года. Стоимость новинки стартует с отметки $60500.
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