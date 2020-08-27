Мотоцикл "Калашников" оказался электрическим ИЖ

Стас Сидилев Электромобили 12:00, 27.08.2020

Концерн "Калашников" показал новый мотоцикл, который выполнен в духе советского ИЖ-49. Транспортное средство оснащено электрической силовой установкой.

Производитель планирует создать ограниченный тираж, в который войдут только 49 экземпляров. Цены пока не раскрывают.

Электромотор выдает 13,5 л.с. Батарейный блок емкостью 4 кВтч, по предварительным данным, обеспечивает запас хода 80 км. Максимальная скорость электрического мотоцикла составляет 90 км/ч.

Длина равна 2089 мм, колесная база составляет 1430 мм. Масса – 130 кг. Дата начала производства неизвестна.

Электробайк показали в трех цветах: черном, красном и зеленом.
Фото: motor1.com

Напомним, как рассказывал OBOZREVATEL, в России разработали странный электромобиль, но его производство постоянно откладывают.

Комментировать
Авто Электромобили

Смотрите также

Майк Тайсон – Рой Джонс: назван фаворит супербоя легенд бокса

Місцеві вибори в ОРДЛО: можуть бути проведені тільки після деокупації території

Кабмин официально продлил карантин в Украине до 1 ноября

Империя расползается на глазах

Падение российской ракеты С-400 попало на фото