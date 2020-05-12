Могло быть и хуже: у новой Tesla отвалился руль прямо на ходу

Дорогие электромобили Tesla целят в премиальный сегмент, но не могут предложить соответствующее качество. Оказывается, за дешевыми отделочными материалами скрывается недоработанная конструкция.

Низкий уровень сборки и проблемы с покраской и подгонкой кузовных элементов – не такие ужасные недостатки. Владельцы давно к ним привыкли, ведь даже самая дешевая Tesla Model 3 способна быстро и далеко ездить. Но руль, который отваливается прямо на ходу, – что-то новенькое.

Tesla Model 3 лишилась рулевого колеса во время движения Twitter Jason T

Британский покупатель Тесла Модел 3 успел попользоваться своей новой машиной всего месяц и преодолел менее 600 км. Больше проехать не удалось из-за обозначенной выше поломки.

Интересно, что в своем Твиттере автомобилист недоумевает: "Как такое могло произойти с Tesla – самой безопасной машиной в мире?" Неизвестно, откуда появился этот стереотип, но он был разрушен буквально только что.

Tesla Model 3 лишилась рулевого колеса во время движения Twitter Jason T

Какое чудо, что рулевое колесо Model 3 отвалилось на небольшой скорости, когда владелец подъезжал к своему дому. Нетрудно представить более жуткий сценарий. Компания Tesla позиционирует свою несовершенную систему автопилота как очень безопасную технологию. При этом водитель должен постоянно держать руки на руле, даже когда электромобиль движется самостоятельно. В противном случае автопилот отключается и принудительно передает управление человеку. Если бы в этот момент руль отвалился на скоростном шоссе, последствия могли быть фатальными.

Tesla Model 3 лишилась рулевого колеса во время движения Twitter Jason T

Tesla Model 3 лишилась рулевого колеса во время движения Twitter Jason T

Тем не менее, в компании быстро отреагировали на инцидент. Владельцу уже вернули полностью исправный (наверное) электрокар. Теперь предстоит выяснить, в чем была причина поломки, чтобы такие случаи не стали массовыми.

Tesla Model 3 лишилась рулевого колеса во время движения Twitter Jason T

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