Могло быть и хуже: у новой Tesla отвалился руль прямо на ходу

Дорогие электромобили Tesla целят в премиальный сегмент, но не могут предложить соответствующее качество. Оказывается, за дешевыми отделочными материалами скрывается недоработанная конструкция.

Низкий уровень сборки и проблемы с покраской и подгонкой кузовных элементов – не такие ужасные недостатки. Владельцы давно к ним привыкли, ведь даже самая дешевая Tesla Model 3 способна быстро и далеко ездить. Но руль, который отваливается прямо на ходу, – что-то новенькое.

Британский покупатель Тесла Модел 3 успел попользоваться своей новой машиной всего месяц и преодолел менее 600 км. Больше проехать не удалось из-за обозначенной выше поломки.

@elonmusk Steering wheel fell of today! Concerned that the rest of the car will fall to bits too! Can this be looked into as to why it’s happened to a car just over 1 month old! #TeslaServiceIssues pic.twitter.com/w103imxnbA