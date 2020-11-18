Mini показала концептуальный минивен Vision Urbanaut

На конференции #NEXTGen компания Mini презентовала концептуальный минивен Vision Urbanaut.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. С самого начала Mini Vision Urbanaut задумывался как электромобиль с функцией автономного управления. Это дало дизайнерам больше свободы при создании интерьера и экстерьера машины.

Фары Mini Vision Urbanaut расположены под решетчатой конструкцией из алюминия с прорезями и видны только во включенном состоянии. Благодаря матричному дизайну фары могут показывать различные цветные изображения, создавая новую форму коммуникации между автомобилем и внешним миром.

Решетка радиатора теперь восьмиугольная, а не шестиугольная. Поскольку в Vision Urbanaut нет ДВС, решетка выполняет новую функцию — служит панелью для датчиков систем "автопилота".

Задние огни с матричным дизайном расположены за решетчатыми алюминиевыми накладками и меняют свой вид в разных режимах.

Важный визуальной элемент Vision Urbanaut – колеса, окрашенные в бирюзово-синий цвет Ocean Wave. Очертания британского флага на колесах – дань уважения стране происхождения бренда. Колеса являются еще одним способом взаимодействия автомобиля с окружающим миром: будучи прозрачными и подсвечиваемыми изнутри, они меняют внешний вид в зависимости от выбранного режима.

Футуристический однообъемник демонстрирует возможные варианты организации полезного пространства салона. В зависимости от потребностей салон можно трансформировать для путешествий, общения или расслабления. Эти режимы получили названия Wanderlust, Vibe и Chill.

Доступ в салон водителю и пассажирам обеспечивает единственная сдвижная дверь, расположенная по левому борту автомобиля.

В основе интерьера — четырехместная компоновка сидений. Два передних кресла вращаются, а спинки массивных задних сидений можно сложить вручную и повернуть. Когда автомобиль не двигается, приборная панель опускается и превращается в диван. Использования сенсоров позволило отказаться от традиционных переключателей или кнопок.

В задней части салона остается более темное и уединенное пространство. Над задним диваном располагается тканевый навес с опциональной светодиодной подсветкой. Можно также комфортно расположиться на полу. Напротив двери предусмотрен небольшой столик.

Доминирующий материал в салоне — инновационная ткань, создающая ощущение уюта и комфорта. Отделка из пробкового дерева на рулевом штурвале и на полу обеспечивает приятный микроклимат в салоне.

В режиме Wanderlust салон превращается в идеальное место для управления автомобилем либо использования "автопилота". На центральном дисплее активируются визуальные эффекты, напоминающие о мире путешествий из туристических плакатов 50-60-х годов. Наряду с анимацией маршрута здесь появляется информация о поездке, достопримечательностях и времени прибытия.

Чтобы начать управление автомобилем, водителю достаточно прикоснуться к логотипу Mini, после чего выдвинутся руль и педали. Лаконичный дисплей на приборной панели дает подсказки по маршруту и предупреждает об опасностях. При включении режима автономного вождения руль и педали убираются, а дисплей для вождения исчезает с экрана. Снаружи графика на светодиодных матричных фарах и задних фонарях сигнализирует о том, что включен режим автономного вождения.

Расслабляющую атмосферу режима Chill дополняют музыка в стиле эмбиент и звуки природы. В зависимости от положения заднего дивана на нем можно сидеть или лежать, а навес, который можно затемнить, напоминает кроны деревьев. В центральной зоне круглый дисплей превращается в настольную лампу.

Vibe открывает для пользователей то, что находится вокруг автомобиля, и создает ощущение единения. Сдвижная дверь открывается, а лобовое стекло приподнимается. Центральный экран становится центром управления мультимедиа.

На колесах автомобиля появляются изображения эквалайзеров, а навес над задним диваном создает приятную клубную атмосферу. При желании автомобиль может превратиться в музыкальный проигрыватель.

В концепте Vision Urbanaut продуманы сервисы, которые упростят использование автомобиля. Например, возможность открыть автомобиль с помощью носимых устройств с функцией раздачи доступа друзьям или членам семьи. По дороге можно прослушивать плейлисты, аудиокниги или подкасты, а персонализированный планировщик путешествий будет советовать, какие достопримечательности осмотреть, и подбирать самые интересные рекомендации членов сообщества Mini.

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