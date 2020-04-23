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23 апреля • обновлено в 13:34
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Mercedes отказался от своего революционного электромобиля

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Сегодня к электромобилям приковано внимание, хотя многие разумно делают выбор в пользу ДВС. На этом фоне водородные авто остаются в тени. И Mercedes не намерен ничего менять в этом плане.

На данный момент в модельном ряду Мерседес есть один водородный электрокар – кроссовер Mercedes GLC F-Cell. Вы могли не знать об этом автомобиле, ведь он предлагается только на условиях долгосрочной аренды на ограниченном количестве рынков. Но теперь и этого не будет.

Mercedes прекращает производство своего водородного электромобиля

Mercedes прекращает производство своего водородного электромобиля

mercedes-benz.com

Немецкий автопроизводитель решил отказаться от разработок в сфере топливных элементов (в легковом секторе), поэтому производство GLC F-Cell остановят. Следовательно, никакого преемника модель не получит. Во всяком случае, в ближайшее время.

Mercedes прекращает производство своего водородного электромобиля

Mercedes прекращает производство своего водородного электромобиля

mercedes-benz.com

В компании считают водородомобили бесперспективным и очень дорогим и сложным в разработке направлением. Даже несмотря на то, что BMW, Toyota, Hyundai и Honda активно занимаются этой технологией, а многие эксперты видят будущее транспорта именно в этом направлении. Возможно, специалистов Мерседес можно понять, ведь их машина получилась непростой: водородный GLC – это электрический гибрид.

Mercedes прекращает производство своего водородного электромобиля

Mercedes прекращает производство своего водородного электромобиля

mercedes-benz.com

Mercedes прекращает производство своего водородного электромобиля

Mercedes прекращает производство своего водородного электромобиля

mercedes-benz.com

Получается, такой термин возможен даже без участия ДВС. "Традиционные" авто на водороде, как правило, включают в себя топливную ячейку для переработки непосредственно водорода, бак для него же, электромотор и батарею, которая накапливает неиспользованную энергию на будущее. Но в Mercedes-Benz GLC F-Cell установлен батарейный блок большей емкости (13,5 кВтч), который можно подзаряжать от внешней сети.

Mercedes GLC F-Cell можно заправлять водородом и заряжать от внешней электросети

Mercedes GLC F-Cell можно заправлять водородом и заряжать от внешней электросети

mercedes-benz.com

Mercedes GLC F-Cell можно заправлять водородом и заряжать от внешней электросети

Mercedes GLC F-Cell можно заправлять водородом и заряжать от внешней электросети

mercedes-benz.com

В результате суммарный запас хода составляет 480 км, 50 из которых можно преодолеть вообще без водорода (бак вмещает 4,4 кг топлива). Конструкция получилась чересчур сложная и действительно дорогая в производстве. В сочетании с этим инфраструктура заправочных станций не стала настолько развитой, как этого ожидали в компании.

Mercedes прекращает производство своего водородного электромобиля

Mercedes прекращает производство своего водородного электромобиля

mercedes-benz.com

Сейчас мы наблюдаем небывалое оживление в этом секторе. В дальнейшем развитие отрасли будет ускоряться благодаря автопроизводителям, занятым в разработке водородных технологий. Возможно, Mercedes-Benz вновь вернется в этот сегмент. Правда, прерывать исследование в области грузового транспорта в компании не планируют.

А пока немцы займутся развитием линейки привычных батарейных электромобилей, дорогостоящая разработка которых оказывается все же ощутимо дешевле.

F-Cell даже не получил обновление в стиле Mercedes GLC 2020

F-Cell даже не получил обновление в стиле Mercedes GLC 2020

mercedes-benz.com

F-Cell даже не получил обновление в стиле Mercedes GLC 2020

F-Cell даже не получил обновление в стиле Mercedes GLC 2020

mercedes-benz.com

Напомним, ранее OBOZREVATEL подробно рассказывал об отличиях традиционных электромобилей, гибридов и водородных авто.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
гибрид Mercedes-Benz кроссовер водород электромобили авто
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