Mercedes-Benz поделился информацией об электрическом eSprinter

Немецкая компания Mercedes-Benz анонсировала первую официальную информацию о новом электрическом семействе eSprinter.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка будет построена на модульной электрической платформе нового поколения Electric Versatility Platform.

В разработку модульной заднеприводной архитектуры компания инвестировала 350 млн евро. При создании нового eSprinter использовался многолетний опыт и отзывы многомилионной армии пользователей.

Покупателям будут предложены три варианта батарей и два варианта колесной базы media.daimler.com

Семейство eSprinter будет предлагаться в разнообразных конфигурациях, которые позволят максимально удовлетворить потребности клиентов в электрической мобильности. Покупателям будут предложены три варианта батарей, два варианта колесной базы и самый широкий спектр конфигураций, от шасси с кабиной для установки специализированных кузовов до классических фургонов и микроавтобусов. Кроме того, традиционно компания предложит версии для скорой помощи, полиции и служб сервиса.

eSprinter послужит основой для создания широкой гаммы моделей, от шасси до цельнометаллического фургона и микроавтобуса media.daimler.com

Новая платформа играет важную роль в дальнейшем совершенствовании электрических моделей для коммерческого использования. eSprinter будет доступен по всему миру, включая США, Канаду и Китай.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Renault отметит 40-летие модели Trafic выпуском обновленного семейства, а Opel готовит электрическую версию фургона Movano. Кроме того, американский стартап Rivian показал первые экземпляры специализированного электрического фургона для компании Amazon.