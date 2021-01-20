Mercedes-Benz официально представил новый электромобиль

Немецкая компания Mercedes-Benz провела презентацию нового электрического кроссовера EQA.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка получила привлекательный дизайн в стиле "старшей" модели EQC.

Компактный кроссовер EQA 250 оснащен асинхронным электромотором, который выдает "на гора" 140 кВт (190 л.с.) и 375 Нм крутящего момента. Питание для него обеспечивает батарея емкостью 66,5 кВтч. Автомобиль способен преодолеть на одной зарядке 486 км по циклу NEDC с максимальной скоростью 160 км/ч. На спринт от 0 до 100 км/ч электрическому кроссоверу требуется 8,9 секунды. В зависимости от типа и мощности источника электроэнергии на полную зарядку потребуется от 30 минут до 6 часов.

В стандартную комплектация EQA входят светодиодные фары High Performance с системой адаптивного управления головным светом, электропривод двери багажника с функцией бесключевого доступа, 18-дюймовые легкосплавные диски, адаптивная светодиодная подсветка салона с палитрой из 64 цветов и камера заднего вида.

Функционал фирменной мультимедийной системы MBUX для электромобиля расширили. В частности, она позволяет водителю получить оперативные данные о запасе хода, уровне заряда батареи и распределении потока энергии.

Кроме того, система навигации предложит необходимую информацию о зарядных станциях на маршруте. Через систему MBUX можно управлять навигацией, режимами движения, настраивать ток зарядки и время отправления.

Для кроссовера предлагается широкий список базового и опционного оборудования, а комплектации Electric Art и AMG Line, а также пакет Night, позволят максимально персонализировать новинку с учетом индивидуальных предпочтений владельца.

Первоначально покупателям будет предложена переднеприводная версия EQA 250, но позже палитра модификаций будет расширена. Стоимость новинки в Германии стартует с 47540 евро.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Mercedes-Benz представила инновационный цифровой кокпит с искусственным интеллектом, а на тестах заметили электрический кроссовер EQS.