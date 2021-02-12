Mercedes-Benz EQS готовится к премьере

Сергей Иванов Электромобили 16:00, 12.02.2021

На тестах замечен флагман электрической линейки компании Mercedes-Benz – лифтбек EQS, с которого удалили часть защитного камуфляжа.

Об этом сообщает портал Motor1. Новинка, дебют которой ожидается в это году, займет верхнюю строчку в иерархии электромобилей немецкого бренда.

EQS получит полностью светодиодную оптику с оригинальным рисунком дневных ходовых огней
Motor1

Автомобиль получил обтекаемый кузов лифтбек, причем, силуэт новинки не похож ни на одну другую модель компании. Среди характерных особенностей электромобиля большая колесная база и короткие свесы.

Автомобиль получил обтекаемый кузов лифтбек, причем, силуэт новинки не похож ни на одну другую модель компании.
Motor1

Как и подобает флагману, EQS получит полностью светодиодную оптику с оригинальным рисунком дневных ходовых огней, выдвижные ручки, как у нового S-Class, а также недавно представленную мультимедийную систему MBUX Hyperscreen, которая будет доступна в качестве опции.

Ожидается, что на одном заряде батареи Mercedes-Benz EQS сможет проехать более 700 км
Motor1

Ожидается, что на одном заряде батареи Mercedes-Benz EQS сможет проехать более 700 км. А производство модели наладят на суперсовременном заводе Factory 56 в немецком Зиндельфингене параллельно с новым S-Class.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине представили новое поколение S-Class, а также флагманский кроссовер Mercedes-Maybach GLS.

Комментировать
Авто Электромобили

Смотрите также

Войска РФ устроили обстрелы на Донбассе и убили двоих бойцов ВСУ – штаб ООС

В России заговорили о разрыве отношений с Евросоюзом, но потом передумали

Бой Усик – Джойс: букмекеры назвали победителя за титул временного чемпиона мира

Во Львове вычислили студентов, обливших памятник Бандере "кровью": их захотел защитить Кива

Новоназначенный руководитель "Укроборонпрома" в первый же месяц получил сотни тысяч гривен премии