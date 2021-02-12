Mercedes-Benz EQS готовится к премьере

На тестах замечен флагман электрической линейки компании Mercedes-Benz – лифтбек EQS, с которого удалили часть защитного камуфляжа.

Об этом сообщает портал Motor1. Новинка, дебют которой ожидается в это году, займет верхнюю строчку в иерархии электромобилей немецкого бренда.

Автомобиль получил обтекаемый кузов лифтбек, причем, силуэт новинки не похож ни на одну другую модель компании. Среди характерных особенностей электромобиля большая колесная база и короткие свесы.

Как и подобает флагману, EQS получит полностью светодиодную оптику с оригинальным рисунком дневных ходовых огней, выдвижные ручки, как у нового S-Class, а также недавно представленную мультимедийную систему MBUX Hyperscreen, которая будет доступна в качестве опции.

Ожидается, что на одном заряде батареи Mercedes-Benz EQS сможет проехать более 700 км. А производство модели наладят на суперсовременном заводе Factory 56 в немецком Зиндельфингене параллельно с новым S-Class.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине представили новое поколение S-Class, а также флагманский кроссовер Mercedes-Maybach GLS.