Mazda внезапно "залила" в свой первый электромобиль бензин

Не так давно Mazda начала выпускать свой первый электромобиль – кроссовер MX-30. Теперь же компания неожиданно анонсировала новую версию этого автомобиля, которая, в свою очередь, уже не обойдется без "капли топлива".

Речь идет о модификации MX-30 e-Skyactiv G, такой автомобиль получит гибридную силовую установку: она будет будет сочетать в себе 2,0-литровый атмосферный бензиновый мотор Skyactiv-G и так называемую систему мягкий гибрид M Hybrid (в нее входит небольшой электродвигатель + аккумулятор).

Mazda MX-30 e-Skyactiv G. Фото: Mazda

По большому счету, Mazda MX-30 e-Skyactiv G будет классическим топливным авто, но за счет гибридного довеска будет отличаться топливной экономичностью, а также "тихим и плавным" запуском, отмечает производитель. Ожидается, что мощность машина составит на уровне 150 сил.

Mazda MX-30 e-Skyactiv G. Фото: Mazda

Mazda MX-30 e-Skyactiv G. Фото: Mazda

Mazda MX-30 e-Skyactiv G. Фото: Mazda

Выпускать MX-30 e-Skyactiv G начнут с осени. Что же касается электромобиля MX-30, то, напомним, он оснащен электромотором мощностью 143 л.с. и батареей емкостью 35,5 кВтч, которая рассчитана на запас хода в 200 км по циклу WLTP.

Mazda MX-30 e-Skyactiv G. Фото: Mazda

Mazda MX-30 e-Skyactiv G. Фото: Mazda

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