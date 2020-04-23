Материалы для электромобилей решили добывать со дна океана

Сейчас необходимые для постройки электрокаров металлы добываются исключительно на суше. Но в ближайшем будущем данная отрасль выйдет за её пределы.

Так, канадская компания DeepGreen Metals Inc., которая занимается добычей полезных ископаемых путём минимального воздействия на окружающую среду, провела геологоразведочную разведку в Тихом океане и выяснила, что металлы, которые применяются при создании батарей и проводки для электромобилей, во многих отношениях выгоднее добывать со дна моря. Причем ни о каком бурении речи не идёт – все необходимые материалы будут собираться с мелкого слоя грязи океанического дна.

Процесс добычи металлов matangitonga.to

Такой способ наносит в разы меньший вред планете: при нём на 74% выделяется меньше углекислого газа, на 93% наносится меньший вред дикой природе, на 94% сокращается вовлеченность земельных ресурсов и на 100% сокращаются уровень твёрдых отходов. Кроме того, он может помочь избежать кризиса, который намечается в связи с повышенным спросом на металлы для производства электрокаров: согласно прогнозу Всемирного банка, к 2050 году спрос на некоторые металлы для аккумуляторных электромобилей увеличится в 11 раз, при этом уже к 2025 году ожидается дефицит никеля, кобальта и меди.

DeepGreen Metals Inc уже заключила 15-летний контракт на геологоразведочные работы в зоне Кларион-Клиппертон в восточной части Тихого океана. С этого года компания начнёт тестировать пилотную систему по сбору полиметаллических конкреций, из которых затем будут получать никель, кобальт, медь и марганец.

Полиметаллическия конкреция greencarcongress.com

Согласно прогнозам, в Тихом океане можно собрать 909 млн тонн полиметаллических конкреций (при этом контракт DeepGreen Metals охватывает территорию, которая богата примерна на 756 млн тонн сырья). Доля металлов в них следующая: примерно 1,3% никеля, 29,2% марганца, 1,1% меди и 0,2% кобальта.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что для электромобилей разработали батарею, с которой на одном заряде можно будет проехать 2000 км.

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