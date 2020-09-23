Маск анонсировал новые аккумуляторы для Tesla: что изменится

Ольга Липич Электромобили 09:42, 23.09.2020 Обновлено: 09:51, 23.09.2020

Американская компания Tesla собирается выпускать новые собственные аккумуляторы для автомобилей с электродвигателями, которые будут значительно мощнее современных аналогов.

Об этом заявил глава Tesla Илон Маск во время презентации Battery Day в среду, 23 сентября. В ходе мероприятия котировки компании резко скакали, потому что заявление Маска о прорывах чередовались с признанием, что они еще не совсем готовы.

Новое устройство на данный момент называется "4680". Оно будет иметь цилиндрическую форму. Емкость аккумуляторов, по словам Маска, будет примерно в пять раз выше, чем у тех, которые компания в настоящее время массово применяет в выпускаемых ею электрокарах.

Маск уточнил, что новые устройства позволят существенно увеличить дистанцию, которую машины смогут проехать без дополнительной зарядки. Кроме того, в перспективе это приведет к снижению стоимости автомобилей.

Вместе с тем, предприниматель признался, что серийное производство новых аккумуляторов только "почти работает", да и то на уровне опытного участка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре стоимость акций Tesla упала в четыре с половиной раза – с $2213 до $498 за штуку.

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