Маршрутку Богдан превратили в электромобиль

В Луцке выпустили электрический автобус, который построили на базе Богдана. Машина уже отправилась на дороги – в рамках тестовой эксплуатации.

Как сообщает AutoСonsalting, новую электрическую маршрутку создал луцкий завод электротранспорта (ЗЭТ, укр. ЗЕТ) –судя по всему, имеется ввиду местное коммунальное предприятие электротранспорта, основная работа которого заключается в капитальном ремонте изношенных троллейбусов.

Электрический Богдан - ЗЕТ 8-120 autoconsulting.com.ua

Электробус получил название ЗЕТ 8-120, его основой послужил Богдан А092. Автобус прошёл на предприятии полный цикл восстановления, а вместо ДВС и топливного бака на него установили электрическую силовую установку.

Электрический Богдан - ЗЕТ 8-120 autoconsulting.com.ua

Интересно, что идея создания электрического Богдана не такая новая – прототип этой машины был изготовлен еще в 2014 году. Автобус оснастили двумя электромоторами совокупной мощностью 120 кВт (164 л.с.) и блоком батарей, рассчитанным на 3000 циклов зарядки/разрядки (время зарядки АКБ от обычной сети – 8 ч, в ускоренном режиме –4 ч). При этом большая часть силовой установки была собрана из украинских комплектующих, исключение составили лишь батареи - их закупили в Китае.

Электрический Богдан - ЗЕТ 8-120 autoconsulting.com.ua

Первые испытания показали, что при проезде 100 км пути электрический Богдан израсходовал 55 кВт/ч энергии, "опустошив" батарею на 50%. Таким образом, создатели пришли к выводу, что запас хода такой маршрутки составляет 200 км, при этом она намного экономичнее дизельных аналогов.

К слову, ЗЕТ собирался поставить на поток переоборудование дизельных Богданов в электрические еще в 2016 году. Однако реализовать эту затею получилось лишь в 2019 году.

Напомним, ранее OBOZREVATEL детально рассказывал о том, почему у электромобилей падает запас хода зимой и как этого можно избежать.

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