Марка Hummer вернется на рынок с конкурентом Tesla Cybertruck

На предстоящем финале американской Национальной футбольной лиги планируется презентация нового электрического пикапа под брендом Hummer.

Как стало известно OBOZREVATEL, американский концерн General Motors намерен возобновить производство автомобилей марки Hummer. Возвращение бренда планируется приурочить к одному из самых значимых спортивных мероприятий в США – финальной игре НФЛ – Super Bowl 2020, которая состоится на стадионе в Майами 2 февраля.

Презентация возрожденного Hummer состоится в рамках финала НФЛ 2 февраля media.gm.com

По данным агентства Bloomberg, первенцем возрожденной марки станет полноразмерный электрический пикап, который будет продаваться как "Hummer by GMC", а первые товарные экземпляры поступят в продажу в США в 2021 году. Одним из факторов, повлиявших на положительное решение о запуске новинки в производство, стал невиданный ажиотаж вокруг электрического пикапа Tesla Cybertruck.

Источники в The Wall Street Journal утверждают, что презентовать возрожденный Hummer будет суперзвезда американского баскетбола Джеймс Леброн, а рекламный проморолик будет транслироваться во время проведения суперфинала НФЛ.

GM планирует организовать производство нового семейства электрических пикапом и внедорожников премиум-класса на заводе Hamtramck в Детройте. Напомним, что концерн приобрел права на марку Hummer у компании AM General в 1998 году, а последние автомобили марки были изготовлены в 2010-м.

Hummer H1 Pick-Up media.gm.com

Новинка будет продаваться через дилерские салоны GMC, так как создавать отдельную сеть для бренда Hummer нецелесообразно по финансовым причинам. В свое время по аналогичному пути пошли в концерне Daimler AG, преобразовав люксовый бренд Maybach в Mercedes-Maybach.

Как писал ранее OBOZREVATEL, российская подделка Tesla Cybertruck заржавела при производстве.

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