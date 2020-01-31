Маленькому кроссоверу Tesla заметно увеличили запас хода

Компания Tesla внесла некоторые коррективы по предстоящему кроссоверу Model Y. Они касаются сроков выхода модели и технических характеристик.

Как выяснил OBOZREVATEL, изначально Tesla планировала начать поставки Model Y осенью 2020 года, однако теперь время ожидания сократилось: в письме инвесторам калифорнийский производитель электрокаров заявил, что отгрузки компактного SUV начнутся в первом квартале 2020 года (скорее всего, в конце февраля или марте).

Tesla Model Y tesla.com

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А вот по части технички еще интереснее: топовым версиям модели увеличили запас хода на одном заряде, несмотря на то, что автомобиль ещё не отправился на конвейер. Так, если раньше для полноприводной (двухмоторной) Tesla Model Y запас хода был заявлен на уровне 280 миль (448 км), то сейчас он уже составляет 315 миль (504 км). Нововведение касается обеих модификаций с двумя моторами – Long Range и Performance. Как отметили в Tesla, данное изменение стало возможным благодаря "постоянному техническому прогрессу".

На сайте производителя уже внесены соответствующие изменения Скриншот сайта Tesla

На сайте производителя уже внесены соответствующие изменения Скриншот сайта Tesla

Отметим, что в США за Tesla Model Y Long Range просят 48 690 долларов. Высокопроизводительная версия Performance оценена несколько дороже – 56 690 долларов.

Кстати, как уже сообщал OBOZREVATEL, свой революционный электромобиль анонсировал уже и General Motors. Им станет пикап, который выпустят под маркой Hummer.

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