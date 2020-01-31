Главная Новости
31 января • обновлено в 15:08
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Электромобили

Маленькому кроссоверу Tesla заметно увеличили запас хода

444
Читать материал на украинском

Компания Tesla внесла некоторые коррективы по предстоящему кроссоверу Model Y. Они касаются сроков выхода модели и технических характеристик.

Как выяснил OBOZREVATEL, изначально Tesla планировала начать поставки Model Y осенью 2020 года, однако теперь время ожидания сократилось: в письме инвесторам калифорнийский производитель электрокаров заявил, что отгрузки компактного SUV начнутся в первом квартале 2020 года (скорее всего, в конце февраля или марте).

Tesla Model Y

Tesla Model Y

tesla.com

Новости
Электрический кроссовер Ford вызвал ажиотажный спрос

А вот по части технички еще интереснее: топовым версиям модели увеличили запас хода на одном заряде, несмотря на то, что автомобиль ещё не отправился на конвейер. Так, если раньше для полноприводной (двухмоторной) Tesla Model Y запас хода был заявлен на уровне 280 миль (448 км), то сейчас он уже составляет 315 миль (504 км). Нововведение касается обеих модификаций с двумя моторами – Long Range и Performance. Как отметили в Tesla, данное изменение стало возможным благодаря "постоянному техническому прогрессу".

На сайте производителя уже внесены соответствующие изменения

На сайте производителя уже внесены соответствующие изменения

Скриншот сайта Tesla

На сайте производителя уже внесены соответствующие изменения

На сайте производителя уже внесены соответствующие изменения

Скриншот сайта Tesla

Отметим, что в США за Tesla Model Y Long Range просят 48 690 долларов. Высокопроизводительная версия Performance оценена несколько дороже – 56 690 долларов.

Кстати, как уже сообщал OBOZREVATEL, свой революционный электромобиль анонсировал уже и General Motors. Им станет пикап, который выпустят под маркой Hummer.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.

Автор
Валентин Петров
Тема
Новости автомира
Теги
электромобили Tesla
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости авто

Топ-публикации

Топ-блоги