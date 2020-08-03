Лишили прав за дворники: Tesla навредила своему владельцу

Единственным инструментом, который позволяет настроить дворники в Tesla Model 3, является сенсорный монитор. Из-за него немецкий водитель получил штраф и лишился прав.

Как сообщает Auto Motor und Sport, владелец электрокара Tesla Model 3 возвращался домой в сильный дождь. Разумеется, для эффективного сопротивления стихии ему пришлось увеличить скорость работы дворников.

В электромобиле Тесла это можно сделать только с помощью большого сенсорного экрана в центральной части передней панели. Водителю пришлось отвлечься от дороги для настройки такого важного параметра.

Кроме руля и селектора режимов движения в салоне Tesla Model 3 есть большой монитор. Фото: motor1.com

Из-за скользкой дороги небольшой потери внимания оказалось достаточно для ДТП. Владелец автомобиля потерял управление, вылетел на обочину и зацепил несколько деревьев.

В результате полиция установила, что небезопасное поведение водителя привело к созданию аварийной ситуации. Причина – сенсорный монитор Model 3, который признали электронным устройством. Соответственно, пользоваться им за рулем нельзя. Результат – 200 евро штрафа и лишение водительских прав на месяц.

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