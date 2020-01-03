Легендарные джипы станут электрическими

В Лас-Вегасе на выставке потребительской электроники компания Jeep представит сразу три гибридные модели.

Как стало известно OBOZREVATEL, компания Jeep привезет на выставку CES 2020 электрифицированные версии своих популярных моделей. Гибридные внедорожники станут первыми представителями нового семейства, которые будут использовать "зеленые" технологии и получат собственный логотип "4xe".

Электрифицированные версии получат собственный логотип "4хе" jeep.com

Новые модели станут первым шагом на пути создания полноценной линейки электрифицированных моделей Jeep, которую производитель обещает сформировать до 2022 года. Программа модернизации модельного ряда предполагает использование различных технологий, включая вспомогательные электромоторы, подзаряжаенмые гибриды PHEV и полностью электрические машины.

Гибридная установка Jeep способна развивать от 190 до 240 л.с. jeep.com

Первыми гибридные версии получат популярные внедорожники Wrangler, Compass и Renegade. Каждая из новинок будет представлена на стендах компании на ведущих мировых автошоу. Так, в частности, Wrangler покажут в марте на Женевском автошоу, Compass дебютирует в Нью-Йорке, а презентация Renegade запланирована на Пекинский автосалон нынешнего года.

Гибридный Jeep Renegade Plug-in Hybrid способен преодолеть на электротяге до 50 км jeep.com

Напомним, что в марте 2019 года на выставке в Женеве Jeep показал прототипы моделей Renegade и Compass с гибридными силовыми агрегатами, а теперь они отправятся в серийное производство.

Прототип Jeep Compass Plug-in Hybrid показали в 2019 году на автошоу в Женеве jeep.com

Стратегия электрификации продукции Jeep позволит сократить показатель средней эмиссии СО2 в модельной линейке Jeep, а также продемонстрирует новые технологии культового американского бренда.

Как писал ранее OBOZREVATEL, к выставке CES 2020 компания Chrysler подготовила интересный электрический концепт.

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