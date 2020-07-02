Лед тронулся: Ford начал принимать заказы на электрический Mustang Mach-e

В США стартовали официальные продажи первого в истории марки Ford полностью электрического кроссовера Mustang Mach-E.

Все, кто уже внес депозит и забронировал за собой инновационный электрокар, могут завершить оформление сделки. Одновременно с этим компания пересмотрела спецификации, объявив, что все кроссоверы, независимо от типа привода и комплектации, стали мощнее, чем указывалось ранее.

2021 Ford Mustang Mach-e. Фото: media.ford.com

Например, базовая модификация с передним приводом прибавила в мощности 11 л.с. (266 л.с.), а крутящий момент вырос с 415 до 430 Нм. Полноприводная версия в комплектации начального уровня теперь развивает мощность 266 л.с. (+11 л.с.) и 316 Нм (+8 Нм).

2021 Ford Mustang Mach-e. Фото: media.ford.com

Для автомобилей, на которых используется батарея увеличенной емкости, характеристики также улучшились. В частности, переднеприводня модификация имеет в своем арсенале 290 л.с. (+8 л.с.) и 430 Нм (+15 Нм), а полноприводный вариант может похвастать мощностью 346 л.с. (14 л.с.) и крутящим моментом в 580 Нм (+8 Нм).

2021 Ford Mustang Mach-e. Фото: media.ford.com

Теперь о ценах. Базовая версия Select обойдется без учета государственных дотаций в $43 895. Версия Premium стартует с $50 тысяч, а California Route 1 и GT обойдутся в $51 800 и $60 500 соответственно. Все экземпляры версии First Edition в США уже распроданы, несмотря на стоимость в $59 300.

2021 Ford Mustang Mach-e. Фото: media.ford.com

Напомним, что благодаря государственной поддержке, покупатели электрического Mustang получат "cash back" в размере $7500. Таким образом реальная цена новинки – от $36 395. Для сравнения, основной конкурент – Tesla Model Y с учетом субсидии обойдется минимум в $45 490.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Ford подготовила для модели Focus две гибридные версии