Купеобразный электрокросс Skoda Enyaq iV GT готовится к премьере

Купеорбазный электрический кроссовер Skoda Enyaq iV GT совсем скоро будет представлен официально. Предсериный прототип модели замечен в минимальном камуфляже.

Об этом сообщает портал Carscoops. Производство электрического кроссовера Skoda Enyaq iV началось совсем недавно, но в компании не привыкли почивать на лаврах и готовят очередную новинку на электротяге – купеобразный Enyaq iV GT.

Купеобразный кроссовер Skoda Enyaq iV GT постепенно лишается защитного камуфляжа carscoops.com

Автомобиль будет использовать аналогичную модульную конструкцию MEB концерна VW, которую уже применили на модели Enyaq iV и немецком Volkswagen ID.4. Дата официальной премьеры купеоразной версии все ближе, так что Skoda начинает активно сбрасывать камуфляж.

За счет улучшенной аэродинамики у новинки будет увеличен запас хода carscoops.com

Стилистическим прообразом Enyaq iV GT станет прошлогодний концепт-кар Skoda Vision iV. Судя по иллюстрациям, перед нами спортивная версия RS. Ожидается, что более обтекаемый силуэт кузова новинки позволит увеличить запас хода по сравнению с обычным Enyaq iV.

Стилистическим прообразом Enyaq iV GT станет прошлогодний концепт-кар Skoda Vision iV carscoops.com

Концепт Skoda Vision iV carscoops.com

Покупателям новинки будет предложен широкий выбор модификаций. Базовая версия получит привод на задние колеса, 148-сильный электромотор и батарею на 55 кВтч. На ступеньку выше будет располагаться версия с мотором мощностью 179 л.с. и АКБ на 62 кВтч.

Покупателям новинки будет предложен широкий выбор модификаций мощностью от 179 до 306 л.с. carscoops.com

На топовой версии ожидается батарея на 82 кВтч. С ней будут доступны три варианта комплектации – заднеприводная 204-сильная и две полноприводных с двумя электромоторами суммарной мощностью 265 и 306 л.с. В зависимости от версии Enyaq GT сможет преодолевать без остановки расстояние от 340 до 510 км (по циклу WLTP).

На топовой версии ожидается батарея на 82 кВтч carscoops.com

Появление новинки у дилеров ожидает во второй половине будущего года.

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