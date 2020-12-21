Купеобразный электрокросс Skoda Enyaq iV GT готовится к премьере

Купеорбазный электрический кроссовер Skoda Enyaq iV GT совсем скоро будет представлен официально. Предсериный прототип модели замечен в минимальном камуфляже.

Об этом сообщает портал Carscoops. Производство электрического кроссовера Skoda Enyaq iV началось совсем недавно, но в компании не привыкли почивать на лаврах и готовят очередную новинку на электротяге – купеобразный Enyaq iV GT.

Автомобиль будет использовать аналогичную модульную конструкцию MEB концерна VW, которую уже применили на модели Enyaq iV и немецком Volkswagen ID.4. Дата официальной премьеры купеоразной версии все ближе, так что Skoda начинает активно сбрасывать камуфляж.

Стилистическим прообразом Enyaq iV GT станет прошлогодний концепт-кар Skoda Vision iV. Судя по иллюстрациям, перед нами спортивная версия RS. Ожидается, что более обтекаемый силуэт кузова новинки позволит увеличить запас хода по сравнению с обычным Enyaq iV.

Покупателям новинки будет предложен широкий выбор модификаций. Базовая версия получит привод на задние колеса, 148-сильный электромотор и батарею на 55 кВтч. На ступеньку выше будет располагаться версия с мотором мощностью 179 л.с. и АКБ на 62 кВтч.

На топовой версии ожидается батарея на 82 кВтч. С ней будут доступны три варианта комплектации – заднеприводная 204-сильная и две полноприводных с двумя электромоторами суммарной мощностью 265 и 306 л.с. В зависимости от версии Enyaq GT сможет преодолевать без остановки расстояние от 340 до 510 км (по циклу WLTP).

Появление новинки у дилеров ожидает во второй половине будущего года.

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