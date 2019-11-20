Купеобразный электрический кроссовер от Audi: все подробности

На автосалоне в Лос-Анджелесе состоялась премьера купеобразного кроссовера Audi e-tron Sportback на электротяге.

Как стало известно OBOZREVATEL, в Лос-Анджелесе прошел мировой дебют нового электрокара от Audi. Кроссовер e-tron Sportback разительно отличается от родственного e-tron (чтобы посмотреть все фото, доскролльте новость до конца).

Audi e-tron Sportback audi.com

Audi e-tron Sportback audi.com

Автомобиль стал ниже на 13 мм и получил собственный более обтекаемый силуэт – коэффициент аэродинамического сопротивления снизился с 0,28 до 0,25. Это позитивно отразилось на пробеге, добавив к запасу хода 10 км.

Audi e-tron Sportback audi.com

Новости Audi построила кроссовер для Halloween

Audi e-tron Sportback audi.com

Как и обычный e-tron, новинка построена на модульной электрической платформе MLB Evo. В базовой комплектации – пневматическая подвеска, позволяющая менять клиренс в диапазоне 76 мм, 19-дюймовый колесные диски и полностью цифровой кокпит.

Audi e-tron Sportback audi.com

Audi e-tron Sportback audi.com

Audi e-tron Sportback audi.com

Audi e-tron Sportback audi.com

Базовая версия e-tron Sportback 50 quattro оснащается двумя электромоторами суммарной мощностью 230 кВт (313 л.с.). Крутящий момент достигает величины 540 Нм. Питание для них обеспечивает аккумулятор емкостью 71 кВт-ч. На спринт от 0 до 100 км/ч автомобиль тратит 6,8 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 190 км/ч. Запас хода по данным производителя достигает 347 км по циклу WLTP.

Audi e-tron Sportback audi.com

Для тех, кому 313 "лошадок" покажется мало, компания подготовила версию e-tron Sportback 55 quattro. Для нее предусмотрена батарея емкостью 95 кВт и электрическая силовая установка суммарной мощностью 360 л.с., причем мощность можно кратковременно увеличить до 408 сил. С таким арсеналом кроссовер "выстреливает" до 100 км/ч за 5,7 секунды, но электронный лимитатор не позволит разогнаться более 200 км/ч. Производитель обещает, что при полностью заряженной батарее e-tron Sportback 55 quattro способен преодолеть дистанцию до 446 км.

Новости На аукцион выставили Audi Кими Райкконена

Audi e-tron Sportback audi.com

В Европе цены на e-tron Sportback стартуют с 71350 евро, а продажи начнутся весной будущего года.

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Audi подготовила спортивную версию флагманского седана S8 с динамикой суперкара.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!