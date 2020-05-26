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26 мая • обновлено в 17:59
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Крутейший китайский внедорожник попался на живых фото

1.1т
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Китайский кроссовер Hongqi E-HS9 – новый электромобиль от наиболее престижного и дорогостоящего автопроизводителя Поднебесной. Новинку поймали на живых фото перед дебютом.

Прежде компания Hongqi занималась разработкой и производством транспортных средств для китайской партийной элиты. Теперь бренд решил выйти в гражданский сектор, чтобы предложить покупателям самые дорогие и роскошные автомобили, которые только можно создать в КНР.

Отсюда и цена – ориентировочно за новый Hongqi E-HS9 поросят от $67 000, что можно смело назвать выдающейся цифрой для китайской машины. Топовая комплектация оценена приблизительно в $77 000. Кроме того, что кроссовер Hongqi E-HS9 является самым крупным SUV компании, он оснащен сразу двумя электромоторами.

Китайский Rolls-Royce попал на живые фото

Китайский Rolls-Royce попал на живые фото

autohome.com.cn

Китайский Rolls-Royce попал на живые фото

Китайский Rolls-Royce попал на живые фото

autohome.com.cn

Соответственно, китайский электромобиль оснащен полноприводной трансмиссией уже в стандарте. Суммарная мощность превышает 500 л.с., а крутящий момент составляет 770 Нм. Батарейный блок емкостью 92 кВтч обеспечивает 600-километровый запас хода. Ожидается, что тираж будет ограничен приблизительно 50 000 экземпляров.

Дизайн не случайно напоминает Rolls-Royce Cullinan – китайский производитель переманил шеф-стилиста британского бренда роскошных авто. И раньше модели Hongqi тяготели к английской классике, но теперь такой подход обоснован куда лучше.

Китайский Rolls-Royce попал на живые фото

Китайский Rolls-Royce попал на живые фото

autohome.com.cn

Китайский Rolls-Royce попал на живые фото

Китайский Rolls-Royce попал на живые фото

autohome.com.cn

Официальная премьера премиального электрокара состоится в сентябре.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о новом китайском внедорожнике, который одновременно скопировал УАЗ и старую Toyota Land Cruiser.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
Hongqi китайский автомобиль внедорожник кроссовер электромобили новые авто авто
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