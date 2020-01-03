Кроссоверы Kia и Hyundai получат электромоторы

Популярные кроссоверы Kia Sorento, Hyundai Tucson и Santa Fe получат гибридные версии.

Как стало известно OBOZREVATEL, корейский концерн намерен расширить линейку гибридных модификаций. На этот раз инженеры взялись за популярные кроссоверы Kia Sorento, Hyundai Tucson и Santa Fe.

Hyundai Tucson нового поколения проходит финальные тесты на трассе Нюрбургринг motor1.com

Три SUV получат гибридные и подзаряжаемые (PHEV) гибридные версии в рамках программы электрификации. Прототипы уже проходят дорожные тесты на полигонах в Германии и Корее, а также на дорогах общего пользования.

2020 Kia Sorento с гибридным силовым агрегатом замечен на испытаниях motor1.com

В планах Hyundai и Kia до 2025 года подготовить к серийному производству 13 "классических" гибридов, 6 PHEV, 23 электромобиля и 2 модели на водородных топливных элементах. В рамках долгосрочной стратегии развития планируется представить в 2024 году полностью электрическую платформу.

2020 Hyundai Santa Fe hyundainews.com

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В наступившем 2020 году корейские производители намерены вывести на мировые рынки гибридные и подзаряжаемые гибридные версии своих бестселлеров – Hyundai Santa Fe и нового поколения Hyundai Tucson, а также Kia Sorento сразу в двух вариантах гибридных приводов.

2020 Hyundai Tucson hyundainews.com

Параллельно с электрификацией в компаниях Hyundai и Kia ведутся активные исследования в области автономного управления в рамках совместного проекта с американской компанией Aptiv (в прошлом – Delphi Automotive). В планах СП к 2023 году внедрить в серийное производство системы автономного управления 4 уровня, а спустя еще несколько лет – 5 уровня.

2020 Kia Sorento kiamedia.com

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