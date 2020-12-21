Китайский Dongfeng представил 680-сильный электрический кроссовер Voyah Free, способный преодолеть на одной зарядке аккумулятора 860 км.

Об этом сообщает портал Autohome. Премиальный кроссовер нового бренда Voyah выделяется не только своими характеристиками, но и дизайном, которое разрабатывало знаменитое итальянское ателье Italdesign.

Премиальный кроссовер нового бренда Voyah выделяется не только своими характеристиками, но и дизайном autohome.com.cn

Voyah Free создан по мотивам концептуального кроссовера i-Free, представленного в сентябре на автосалоне в Пекине. В основе новинки лежит модульная платформа ESSA (Electric Smart Secure Architecture) с двухрычажной подвеской спереди, многорычажной конструкцией сзади и тяговой батареей между осями.

По своим размерам Voyah Free немного уступает актуальным генерациям BMW X5 и Mercedes-Benz GLE. Длина модели – 4905 мм, ширина – 1950 мм, высота – 1690 мм. Расстояние между осями составляет 2955 мм. Автомобиль получил оригинальный дизайн, перекликающийся с обликом концепта, а также хорошую аэродинамику – Cx равен 0,28.

По своим размерам Voyah Free немного уступает актуальным генерациям BMW X5 и Mercedes-Benz GLE autohome.com.cn

Базовая версия оснащается двумя электромоторами (по одному на каждую ось) суммарной мощностью 680 л.с. и моментом в 1000 Нм. Пробег на одной зарядке достигает 500 км по циклу NEDC. На спринт от 0 до 100 км/ч эта версия тратит 4,8 секунды, а максимальная скорость достигает 200 км/ч.

Вторая модификация представляет собой подзаряжаемый последовательный гибрид. Помимо двух электромоторов он имеет в своем арсенале бензиновый 4-цилиндровый турбомотор объемом 1,5 литра (109 л.с.). Он не имеет механической связи с колесами и выполняет функцию генератора для зарядки аккумулятора. Благодаря такой конструкции автомобиль способен преодолевать до 860 км (NEDC).

В зависимости от версии кроссовер способен преодолевать расстояние от 500 до 860 км autohome.com.cn

Пятиместный салон украшен полированным алюминием и двухцветной кожей с контрастной строчкой. Приборная панель состоит из трех цифровых дисплеев, объединенных под одним стеклом. Инфо-развлекательная система может управляться голосом и жестами, распознает лицо пользователя с помощью технологии Face ID, а также способна обновляться "по воздуху".

Приборная панель состоит из трех цифровых дисплеев, объединенных под одним стеклом autohome.com.cn

Автомобиль получил богатую базовую комплектацию, в которую входят мультиконтурные передние кресла с электроприводами, вентиляцией, подогревом и массажем, четырехзонный климат-контроль, пневмоподвеска, адаптивный круиз-контроль и прочие опции.

Автомобиль получил богатую базовую комплектацию autohome.com.cn

Производство новинки обещают наладить в конце будущего года на предприятии бывшего СП Renault Dongfeng в Ухане. Ориентировочная стоимость Voyah Free – $60 тысяч, что существенно ниже цены на продукцию аналогов иностранных брендов.

Производство новинки обещают наладить в конце 2021 года autohome.com.cn

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, с конвейера завода BMW в Китае сошел первый электрический кроссовер, а компания BYD разработала BYD представили электро-такси для китайского Uber.