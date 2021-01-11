Кроссовер Tesla Model Y подешевел на $8000

Американская компания Tesla продолжает расширять модельный ряд. На этот раз компания подготовила начальную заднеприводную модификацию кроссовера Model Y.

Об этом сообщается на сайте производителя. Базовая версия в США обойдется в $41 490, а с учетом государственной субсидии фактически кроссовер цена составит $34 190.

Tesla Model Y теперь доступна в базовой версии с задним приводом tesla.com

Мощность базовой заднеприводной Tesla Model Y не сообщается. Но зато компания обещает запас хода при полностью заряженной батарее до 395 км. На спринт от 0 до 100 км/ч новинке потребуется 5,3 секунды, максимальная скорость достигает 217 км/ч.

Для сравнения у полноприводной версии с двумя моторами в версии Long Range запас хода достигает 525 км/ч, на разгон до первой "сотни" потребуется 4,8 с. А топовая модификация Performance разгоняется 0-100 км/ч за 3,5 с и может преодолеть без остановки до 488 км.

Опционный третий ряд обойдется в 3000 долларов tesla.com

Еще одна хорошая новость для потенциальных покупателей Tesla Model Y – два дополнительных сиденья. Опция обойдется в $3 тысячи. Судя по фирменным фото, поместиться на третьем ряду смогут разве что дети, так как места для ног и головы остается совсем немного. Оба кресла снабжены электроприводами и в сложенном состоянии образуют ровную площадку.

В сложенном состоянии сиденья третьего ряда образуют ровную площадку tesla.com

Первоначально версия Standard Range будет доступная для американских покупателей Tesla Model Y, но в будущем она может появиться и на других рынках. Появление "бюджетной" модификации кроссовера позволит существенно увеличить покупательскую аудиторию.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Tesla открыла в Шанхае самую большую в мире станцию для зарядки электромобилей, в в штате Нью-Йорк Tesla Model Y поступила на службу полицейского департамента.