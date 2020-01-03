Красавец: электрический кроссовер Ford заметили на дорогах

Электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E впервые засветился в естественной среде обитания. Автомобиль выехал на дороги общего пользования в рамках заводских тестов.

На это указывают фото автомобиля, опубликованные на форуме macheforum.com (этот сайт целиком и полностью посвящен электрической новинке "голубого овала"). Один из читателей ресурса сфотографировал тестовый прототип Mustang Mach-E в окрестностях Лос-Анджелеса (США).

Ford Mustang Mach-E, который заметили на дорогах macheforum.com

Данная новость интересна тем, что это как раз первое появление электрического кроссовера Форд за пределами стендов: до этого машина показывалась лишь на официальных фото. И судя по тому, что задняя часть новинки обклеена пленкой, серийный вариант модели будет немного отличаться от дебютной версии (ее, напомним, представили в ноябре прошлого года), но в целом же автомобиль сохранит свой дизайн.

Ford Mustang Mach-E, который заметили на дорогах macheforum.com

Ford Mustang Mach-E появится в автосалонах лишь в 2021 году, но предзазказ на новинку можно сделать уже сейчас - для этого нужно внести депозит в размере 500 долларов. Автомобиль доступен в нескольких модификациях, в самой мощной из них (GT) он обладает мощностью 465 л.с. и запасом хода около 480 км. Стартовая цена модели – 43,4 тыс. долларов.

Ford Mustang Mach-E media.ford.com

Ford Mustang Mach-E media.ford.com/

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL, в Турции представили свой первый автомобиль. Им стал электрический кроссовер.

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