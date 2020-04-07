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7 апреля • обновлено в 18:44
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Коронавирус сделал электромобили более популярными

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Вспышка коронавируса, которая охватила весь мир, принесла некоторую пользу электромобилям – из-за неё они стали более популярными. К такому выводу пришли британские аналитики.

Компания Venson Automotive Solutions провела опрос среди британцев и выяснила, что после пандемии COVID-19 общество осознавать преимущества владения машиной на батарейках. В частности, 45% опрошенных обратили внимание на то, что после того, как люди по большей части отказались от поездок и перешли на удалённый режим работы (или же отправились в отпуск), воздух стал заметно чище.

Коронавирус сделал электромобили более популярными

airqualitynews.com

Из 45% вышеотмеченных респондентов 19% отметили, что их следующим автомобилем точно будет электрокар. Остальные 26% уверили, что намерены ездить на электромобиле в течение следующих 5 лет. Для сравнения, аналогичное исследование за 2019 год показало, что 31% британцев не намерены менять топливную машину на EV в ближайшие 10-15 лет.

Наконец, ещё 17% респондентов заявили, что то уменьшение загрязнения воздуха укрепило их намерение пересесть на электромобиль.

В Venson Automotive Solutions подчеркнули, что ТС с традиционными силовыми установками действительно наносят большой урон экологии: на них приходится примерно 23% всех парниковых газов на планете. В то же время на бензиновые и дизельные авто припадает 72% выбросов парниковых газов в транспортном секторе.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что для электромобилей разработали очень мощный мотор, который весит всего 10 килограммов.

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Автор
Виталий Сазонов
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