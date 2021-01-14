Концерн SAIC запустили новый бренд Intelligence in Motion

Один из крупнейших китайских автопроизводителей, концерн SAIC, запустил новый бренд IM, который будет выпускать исключительно электромобили.

Об этом сообщает портал Autohome. Новый проект китайского производителя является результатом кооперации SAIC, интернет-гиганта Alibaba и администрации шанхайского района Пудун, которой принадлежат 18% акций совместного предприятия.

Первенцем нового бренда IM – Intelligence in Motion – стал прототип электрического седана autohome.com.cn

Первенцем нового бренда IM – Intelligence in Motion (англ. "Интеллект в движении") – стал прототип электрического седана, который пока не имеет даже собственного индекса. Автомобиль по своим размерам соизмерим с Tesla Model S. Его длина достигает 5 м, а ширина – около 2 м.

Автомобиль по своим размерам соизмерим с Tesla Model S autohome.com.cn

Полноприводный седан оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 544 л.с., а максимальный крутящий момент достигает 700 Нм. С таким арсеналом модель способна разгоняться до 100 км/ч всего за 3,9 с. На выбор будут предложены две батареи емкостью 93 или 115 кВтч. В топовой версии седан сможет преодолеть до 870 км. Интересно, что помимо обычного зарядного порта под днищем машины есть индукционная беспроводная зарядка мощностью 11 кВт.

Полноприводный седан оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 544 л.с. autohome.com.cn

Автомобиль получил полностью цифровой кокпит с 39-дюймовым дисплеем и систему автономного управления. Для отделки использована полуанилиновая кожа и дерево. Автопилот имеет 15 камер, 12 ультразвуковых и 5 миллиметровых радаров, а обработка информации возложена на мощный процессор Nvidia Xavier.

Автомобиль получил полностью цифровой кокпит с 39-дюймовым дисплеем autohome.com.cn

В списке опций – оригинальная матричная светодиодная оптика, двери с сервоприводом, а также камеры заднего вида вместо привычных зеркал. Фары позволяют менять форму светового пучка, а также "рисовать" на дороге навигационные подсказки для водителя. А над лобовым стеклом располагается бортовой видеорегистратор Carlog, состоящий из трех камер, которые обеспечивают обзор на 180 градусов.

В топовой версии седан сможет преодолеть до 870 км autohome.com.cn

В продаже новинка появится на китайском рынке до конца нынешнего года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, входящая в состав концерна SAIC британская компания MG показала свой первый спортивный электромобиль, а их конкуренты из Geely для создания электромобилей объединят усилия с интернет-гигантом Baidu.