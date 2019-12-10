Почти 500 км: конкуренту Tesla Model X увеличили запас хода

Jaguar I-Pace – один из наиболее успешных и перспективных электромобилей современности. Несмотря на молодой возраст, модель уже получила весомое обновление.
Как стало известно OBOZREVATEL, электрический кроссовер Jaguar I-Pace получил улучшенное программное обеспечение, благодаря которому удалось увеличить запас хода.
Электромобиль Jaguar I-Pace стал эффективнее
jaguarlandrover.com
Интересно, что инженерам удалось нарастить дополнительные 20 км без вмешательства в конструкцию. Для увеличения дальности пробега достаточно обновить ПО автомобиля у дилера. Кроме того, эта процедура активирует возможность дальнейших обновлений без необходимости посещения сервисного центра.
Увеличения запаса хода Jaguar I-Pace удалось достичь благодаря обновлению ПО
jaguarlandrover.com
Прибавки к запасу хода удалось добиться посредством оптимизации работы силовой установки, батареи, тормозной системы и аэродинамики. За последнюю в немалой степени отвечают активные секции в передней решетке, которые теперь закрываются чаще, создавая более гладкий и обтекаемый кузов. Это непосредственно оказывает влияние на запас хода.
Салон Jaguar I-Pace выглядит современно и роскошно
jaguarlandrover.com
При этом итоговая цифра согласно европейскому циклу WLTP не изменилась – те же 470 км. Это связано с тем, что в компании не проводили повторную сертификацию Jaguar I-Pace после обновления. Но с учетом прибавки этот показатель увеличивается приблизительно до 490 км.
Tesla Model X – один из наиболее популярных электрических кроссоверов
tesla.com
Для сравнения, ближайший соперник – кроссовер Tesla Model X – предлагает в самой дальнобойной модификации около 530 км. Кроме того, доступен вариант на 490 км, что соответствует британскому электрокару после обновления. Правда, данные для "Тесла Модел Х" приведены в соответствии с американским сертификатом EPA.
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