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10 декабря • обновлено в 13:38
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Почти 500 км: конкуренту Tesla Model X увеличили запас хода

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Jaguar I-Pace – один из наиболее успешных и перспективных электромобилей современности. Несмотря на молодой возраст, модель уже получила весомое обновление.

Как стало известно OBOZREVATEL, электрический кроссовер Jaguar I-Pace получил улучшенное программное обеспечение, благодаря которому удалось увеличить запас хода.

Электромобиль Jaguar I-Pace стал эффективнее

Электромобиль Jaguar I-Pace стал эффективнее

jaguarlandrover.com

Интересно, что инженерам удалось нарастить дополнительные 20 км без вмешательства в конструкцию. Для увеличения дальности пробега достаточно обновить ПО автомобиля у дилера. Кроме того, эта процедура активирует возможность дальнейших обновлений без необходимости посещения сервисного центра.

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Увеличения запаса хода Jaguar I-Pace удалось достичь благодаря обновлению ПО

Увеличения запаса хода Jaguar I-Pace удалось достичь благодаря обновлению ПО

jaguarlandrover.com

Прибавки к запасу хода удалось добиться посредством оптимизации работы силовой установки, батареи, тормозной системы и аэродинамики. За последнюю в немалой степени отвечают активные секции в передней решетке, которые теперь закрываются чаще, создавая более гладкий и обтекаемый кузов. Это непосредственно оказывает влияние на запас хода.

Салон Jaguar I-Pace выглядит современно и роскошно

Салон Jaguar I-Pace выглядит современно и роскошно

jaguarlandrover.com

При этом итоговая цифра согласно европейскому циклу WLTP не изменилась – те же 470 км. Это связано с тем, что в компании не проводили повторную сертификацию Jaguar I-Pace после обновления. Но с учетом прибавки этот показатель увеличивается приблизительно до 490 км.

Tesla Model X – один из наиболее популярных электрических кроссоверов

Tesla Model X – один из наиболее популярных электрических кроссоверов

tesla.com

Для сравнения, ближайший соперник – кроссовер Tesla Model X – предлагает в самой дальнобойной модификации около 530 км. Кроме того, доступен вариант на 490 км, что соответствует британскому электрокару после обновления. Правда, данные для "Тесла Модел Х" приведены в соответствии с американским сертификатом EPA.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
авто электромобили кроссовер Jaguar новости
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