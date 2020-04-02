Конкурент Tesla Model S проехал без подзарядки свыше 640 км

В ближайшем будущем на рынке должен появиться электрический седан Lucid Air, который составит конкуренцию своему "земляку" Tesla Model S. И для этого у него есть все задатки.

В частности, недавно компания Lucid провела испытания нового Air с целью определения запаса хода автомобиля в реальных условиях. Результаты этого теста оказались впечатляющими.

Lucid Air Скриншот видео

Электрокар смог проехать на одном заряде свыше 640 км – такое расстояние он преодолел от Сан-Франциско до Лос-Анджелеса. На следующий день эксперимент повторился по тому же маршруту, и автомобиль снова проехал столько же километров, не нуждаясь в "подпитке". Во время движения машины по шоссе скорость в основном составляла чуть больше 100 км/ч.

В Lucid Air используется батарея на 110 кВтч, что довольно немало, однако в компании подчеркивают, что секрет "дальнобойности" состоит скорее не в емкости, а эффективности работы АКБ (читай, оптимизации расхода энергии). При этом Air на сегодняшний день является единственным электрокаром, чья аккумуляторная система раподает под напряжением в 900 вольт.

Lucid Air cnet.com

К слову, запас хода Tesla Model S на одном заряде составляет чуть больше 600 км.

Lucid Air должен дебютировать на рынке до конца года – изначально его премьера была запланирована на август этого года, но в свете последних событий в мире ее решили перенести. Как ожидается, минимальная цена этого электрокара составит 60 000 долларов – за эти деньги предложат версию с аккумулятором на 75 кВтч. А вот модификация с вышеупомянутым 110-киловатт-часовым блоком обойдется заметно дороже.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что журналисты определили, насколько реальный пробег электрокаров отличается от заявленного.

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