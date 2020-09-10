Компания Lucid Motors рассекретила данные электромобиля Lucid Air

Американская компания Lucid Motors поделилась подробной информацией о своем первом электромобиле – седане Lucid Air.

Впервые представленная в качестве прототипа еще 4 года назад, новинка обрела серийные формы. Автомобиль обладает высокими техническими характеристиками, привлекательным дизайном и будет доступна в 4 вариантах исполнения.

Lucid Air получил батарею энергоемкостью 113 кВтч, которая питает два электромотора суммарной мощностью 1080 л.с. В топовой версии Dream Edition, седан Air способен разгоняться до первой "сотни" менее чем за 2,5 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 270 км/ч. Запас хода такой версии составит порядка 810 км.

Lucid Air будет предложен покупателям в четырех модификациях. Фото: lucidmotors.com

Помимо флагмана, покупателям будет доступны еще три модификации – Air, Air Touring и Air Grand Touring. В частности, Air Grand Touring получит в свое распоряжение два суммарной отдачей 800 л.с. С таким арсеналом на спринт от 0 до 100 км/ч ему потребуется 3 секунды. По утверждению создателей, эта модификация способна преодолевать без подзарядки свыше 830 км.

2021 Lucid Air. Фото: lucidmotors.com

Версия Lucid Air Touring обладает потенциалом в 620 л.с. и разгоняется до первой "сотни" за 3,2 с. Заявленный запас хода – 653 км. А характеристики базовой версии станут известны ближе к началу продаж, которые запланированы на 2022 год.

Lucid Air получил привлекательный футуристический дизайн. Фото: lucidmotors.com

Независимо от версии, процесс зарядки на мощных станциях DC Fast Charging будет занимать порядка 20 минут. Этого времени хватит, чтобы гарантировать запас хода в 300 миль (482 км).

Футуристический салон получил 34-дюймовый изогнутый дисплей с разрешением 5К, который "парит" над приборной панелью. Фото: lucidmotors.com

Лобовое стекло плавно переходит в панель крыши. Фото: lucidmotors.com

Управление вспомогательными функциями возложено на отдельную, так называемую "панель пилота". При необходимости этот тачпад может прятаться в приборную панель обеспечивая доступ к вместительному отделению для мелких вещей.

Управление вспомогательными функциями возложено на отдельную, так называемую "панель пилота". Фото: lucidmotors.com

При необходимости этот тачпад может прятаться в приборную панель обеспечивая доступ к вместительному отделению для мелких вещей. Фото: lucidmotors.com

Первоначально Lucid Air получит пятиместный салон с диваном для пассажиров заднего ряда, но позже компания обещает предложить опцию в виде двух индивидуальных кресел с электроприводами и возможностью менять наклон спинки.

Первоначально Lucid Air получит пятиместный салон с диваном для пассажиров заднего ряда. Фото: lucidmotors.com

Кроме того, Lucid Air получит информационно-развлекательную систему, которая поддерживает Amazon Alexa и другие приложения с возможностью обновлять их "по воздуху".

2021 Lucid Air. Фото: lucidmotors.com

Для модели будет доступно большое ветровое стекло, которое плавно переходит в панель крыши, а также панорамная стеклянная крыша над вторым рядом сидений.

Над задним рядом сидений предусмотрена панорамная крыша. Фото: lucidmotors.com

Новинка получит комплексную систему помощи водителю Lucid DreamDrive. Она использует для своей работы 32 различных сенсора, включая лидар высокого разрешения, что позволяет реализовать функции автономного управления 3-го уровня.

Lucid Air получит комплексную систему помощи водителю Lucid DreamDrive. Фото: lucidmotors.com

Цены на базовую версию Lucid Air стартуют с отметки $72500 (с учетом федеральной скидки в размере $7500), а первые экземпляры поступят к покупателям в 2022 году. Версия Air Touring обойдется в $87500 и будет доступна в будущем году. Air Grand Touring ожидается в середине 2021 года по цене от $131500. Ну а за флагманский Air Dream Edition, который обещают ближайшей весной придется выложить не менее $161500.

Цены на базовую версию Lucid Air стартуют с отметки $72500. Фото: lucidmotors.com

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