Компания Fisker показала первый тизер своего электропикапа

Американская компания Fisker планирует в ближайшее время представить своей первый электрический пикап.

Изображение новинки представил на своей странице в LinkedIn руководитель компании Хенрик Фискер.

Тизер нового пикапа от компании Fisker linkedin.com/in/henrikfiskerofficial

Информация о планах по созданию электрического пикапа впервые появилась в феврале прошлого года. Тогда Фискер опубликовал в своем твиттере тизер новинки под название Alaska. Внешний облик нового пикапа стал еще более экспрессивным, по сравнению с предшественником. Он составит конкуренцию не менее экстравагантным моделям пикапов, Bollinger, Hummer, Rivian, а также Tesla.

Изображение Fisker Alaska из Твиттера Хенрика Фискера twitter.com/fiskerinc

Компания Фискера намерена побороться за кошельки покупателей электромобилей. Летом прошлого года Fisker поделился планами по поводу создания электрического кроссовера Ocean. Новинка призвана составить конкуренцию Audi e-tron, Mercedes-Benz EQC и Tesla Model X. Создатели обещают снабдить автомобиль двумя тяговыми электромоторами и мощной батареей на 80 кВтч. Среди интересных особенностей модели Ocean – наличие солнечных панелей на крыше, которые позволяет накопить энергии за год на преодоление дополнительно до 1600 км.

Кроссовер Fisker Ocean представили в 2020 году fiskerinc.com

Помимо кроссовера и пикапа в компании планируют к 2025 году предложить широкую гамму моделей на электротяге.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, электрический пикап Rivian R1T совершил заезд через пустыню без подзарядки, а компания Bollinger показала предсерийные электрические вездеходы В1 и В2.