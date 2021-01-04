Компания Fisker показала первый тизер своего электропикапа

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Электромобили
1,6 т.
Компания Fisker показала первый тизер своего электропикапа

Американская компания Fisker планирует в ближайшее время представить своей первый электрический пикап.

Изображение новинки представил на своей странице в LinkedIn руководитель компании Хенрик Фискер.

Тизер нового пикапа от компании Fisker

Информация о планах по созданию электрического пикапа впервые появилась в феврале прошлого года. Тогда Фискер опубликовал в своем твиттере тизер новинки под название Alaska. Внешний облик нового пикапа стал еще более экспрессивным, по сравнению с предшественником. Он составит конкуренцию не менее экстравагантным моделям пикапов, Bollinger, Hummer, Rivian, а также Tesla.

Изображение Fisker Alaska из Твиттера Хенрика Фискера

Компания Фискера намерена побороться за кошельки покупателей электромобилей. Летом прошлого года Fisker поделился планами по поводу создания электрического кроссовера Ocean. Новинка призвана составить конкуренцию Audi e-tron, Mercedes-Benz EQC и Tesla Model X. Создатели обещают снабдить автомобиль двумя тяговыми электромоторами и мощной батареей на 80 кВтч. Среди интересных особенностей модели Ocean – наличие солнечных панелей на крыше, которые позволяет накопить энергии за год на преодоление дополнительно до 1600 км.

Кроссовер Fisker Ocean представили в 2020 году

Помимо кроссовера и пикапа в компании планируют к 2025 году предложить широкую гамму моделей на электротяге.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, электрический пикап Rivian R1T совершил заезд через пустыню без подзарядки, а компания Bollinger показала предсерийные электрические вездеходы В1 и В2.

СШАНовости автомираавтоновостипикапRivianHummerBollingerTeslaFiskerэлектромобили