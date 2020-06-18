Одна из главных проблем электромобилей скоро уйдет в небытие

Виталий Сазонов Электромобили 14:27, 18.06.2020

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в 2019 году количество общедоступных зарядных устройств для электромобилей выросло на 60%. Это самая большая динамика за последние три года, которая свидетельствует о том, что одна из главных проблем EV (слабая зарядная инфраструктура) приближается к своему разрешению.

В своем ежегодном отчете Global EV Outlook, МЭА сообщило, что количество общедоступных зарядок по всему миру достигло 862 118 шт. Причем 60% от этого объема приходится на крупнейший автомобильный рынок – Китай.

Большая часть установленные зарядок – обычные чарджеры мощностью до 22 кВт. А вот 31% от всего количества приходится на быстрые зарядки. которые способны восполнить запас хода электрокара за считанные минуты.

"Китай по-прежнему является лидером по установке общедоступных зарядных устройств, особенно быстрых чарджеров. Последние особенно распространены в густонаселенных районах, где владельцы не имеют возможности заряжаться дома, - говорится в отчете.

Увеличение количества зарядок говорит о том, что власти, автопроизводители, да и вообще сторонние фирмы готовятся к ожидаемому росту продаж электрокаров (хотя в прошлом году их доля на рынке составила всего 1%). И хотя большинство владельцев электромобилей заряжаются дома или на работе, внедрение общественной зарядной инфраструктуры имеет большое значение, по большей части с психологической точки зрения: благодаря этому, потенциальные покупатели "электричек" могут не бояться разряжать свои машины и в целом чувствовать себя уверенно на дороге.

Кстати, ранее OBOZREVATEL писал о том, что свой план по электромобильным зарядкам недавно приняла Германия. Согласно ему, абсолютно все АЗС на территории страны должны иметь электрозаправками, после чего общее количество чарджеров будет доведено до 70 тысяч.

Комментировать
Авто Электромобили

Смотрите также

Выписка и прописка 2020: новые правила регистрации в Днепре

Регистрация б/у авто в Украине станет сложнее и дороже

Украинцам готовят новый КЗоТ: увольнять смогут без причины

В сети опубликовали цены на овощи на рынке в Киеве и сравнили с 2018-м годом. Фотофакт

Совет ЕС продлил санкции против России за Крым