Одна из главных проблем электромобилей скоро уйдет в небытие

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в 2019 году количество общедоступных зарядных устройств для электромобилей выросло на 60%. Это самая большая динамика за последние три года, которая свидетельствует о том, что одна из главных проблем EV (слабая зарядная инфраструктура) приближается к своему разрешению.

В своем ежегодном отчете Global EV Outlook, МЭА сообщило, что количество общедоступных зарядок по всему миру достигло 862 118 шт. Причем 60% от этого объема приходится на крупнейший автомобильный рынок – Китай.

Большая часть установленные зарядок – обычные чарджеры мощностью до 22 кВт. А вот 31% от всего количества приходится на быстрые зарядки. которые способны восполнить запас хода электрокара за считанные минуты.

"Китай по-прежнему является лидером по установке общедоступных зарядных устройств, особенно быстрых чарджеров. Последние особенно распространены в густонаселенных районах, где владельцы не имеют возможности заряжаться дома, - говорится в отчете.

Увеличение количества зарядок говорит о том, что власти, автопроизводители, да и вообще сторонние фирмы готовятся к ожидаемому росту продаж электрокаров (хотя в прошлом году их доля на рынке составила всего 1%). И хотя большинство владельцев электромобилей заряжаются дома или на работе, внедрение общественной зарядной инфраструктуры имеет большое значение, по большей части с психологической точки зрения: благодаря этому, потенциальные покупатели "электричек" могут не бояться разряжать свои машины и в целом чувствовать себя уверенно на дороге.

Кстати, ранее OBOZREVATEL писал о том, что свой план по электромобильным зарядкам недавно приняла Германия. Согласно ему, абсолютно все АЗС на территории страны должны иметь электрозаправками, после чего общее количество чарджеров будет доведено до 70 тысяч.